Vertiginosa semana tras el balotaje que cambió al país

La semana post balotaje fue intensa. Se conoció, por ejemplo, que Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad del presidente electo, Javier Milei, quien anunció a buena parte de su gabinete. Al mismo tiempo, el presidente de EEUU, Joe Biden, lo llamó para felicitarlo por su triunfo. A su vez, el presidente electo descartó la eliminación de la coparticipación, lo que generó alivio en las provincias. En paralelo, hubo otros temas que concentraron la atención de los lectores, como el anuncio del gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, quien tendrá un ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. De este modo, le dará impulso a su objetivo de generar nuevos puestos de trabajo en la provincia y hacer que los ingresos que provienen de Vaca Muerta tengan una distribución equitativa. También en la semana se escucharon las quejas del intendente Di Tella por la inseguridad en Cipolletti y se supo que el ex intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, fue multado.

El ministerio de Trabajo

El gobernador electo Rolando Figueroa confirmó la creación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y anunció que su titular será el diputado provincial por Avanzar Neuquén, Lucas Castelli. Figueroa ya había anunciado que Luciana Ortiz Luna se encargará de la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Lo que viene

Figueroa se reunió con los futuros diputados nacionales Osvaldo Llancafilo (MPN) y Nadia Márquez (libertaria) para trazar estrategias de cara a lo que viene. La banca que ocupará Nadia Márquez, es de gran importancia, ya que no solo representará los intereses de la provincia, sino que también que es la representante de Javier Milei en la provincia. Por su parte, Llancafilo, actual ministro de Gobierno y Educación ocupará la banca que tiene en la actualidad el propio Figueroa. Se cree que entiende un rol clave dentro del Congreso.

El intendente multado

El año no termina nada bien para el ex intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, ya que fue multado por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén, que lo acusó de haber presentado en forma tardía la rendición del ejercicio 2020 . El ex jefe comunal no está solo en esto, dado que también fue multada Silvina Noemí Venegas, su secretaria de Hacienda y Administración. La multa es de 30.000 pesos. El tribunal resolvió el castigo durante un acuerdo que realizó hace ya varios meses, pero recién lo notificó el viernes último, fecha desde la cual los sancionados tienen 10 días para depositar las sumas en una cuenta del Banco Provincial Neuquén (BPN).

Comisario de Río Negro ¡Afuera!

Luego del triunfo de Javier Milei, un comisario de San Antonio Oeste subió a su estado de WhatsApp un video de un Ford Falcón verde, de su propiedad, e hizo una clara referencia a la última dictadura militar que padeció la Argentina. Dicho vehículo está identificado con el terrorismo de Estado. “Yo soy fanático de Ford, para mí es un auto como cualquier otro”, dijo el comisario Daniel González, y no pudo evitar que la Policía de la provincia de Río Negro lo suspendiera por 120 días y le iniciara un sumario administrativo, para establecer si le corresponde un castigo mayor.

Se queja hasta el intendente

Claudio Di Tella, nada menos que el intendente, se quejó por la inseguridad en Cipolletti. La problemática en Río Negro es un tema de todos los días. Los robos son permanentes. También en Cipolletti, donde se evidencia la falta de inversión provincial en la policía. A la constante queja de los comerciantes, se pronunció en el mismo sentido el intendente quién pidió un tratamiento especial para la ciudad por su ubicación geográfica. El crimen de un carnicero en un barrio de la ciudad, el robo en la joyería Daniels o en la cadena de electrodomésticos Pardo, son ejemplos que desnudan una falencia en la seguridad.

El conductor de YPF

¿Quién es Horacio Marín, el elegido de Milei para conducir YPF? Es conocido en la industria hidrocarburífera, ya que trabajó por más de 30 años en Tecpetrol. El desafío que enfrenta Marín no será nada fácil, porque YPF tiene mucho potencial pero también varios problemas. Pero el ingeniero químico tiene una vasta experiencia, y lideró la gestión de Fortín de Piedra, el yacimiento de shale gas más grande del país, y también fue parte de la explotación de El Tordillo, un yacimiento convencional de crudo. Ya expresaron su respaldo los dirigentes petroleros neuquinos Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci.

Coparticipación sin motosierra

Milei descartó la eliminación de la coparticipación, sobre la que había hablado durante su campaña, y la puso a salvo de la motisierra. Durante esta semana, de grandes movimientos y anuncios, el presidente electo, afirmó que no avanzará en su proyecto de eliminar la coparticipación federal, lo que generó alivio en las provincias. También se dijo que archivará, al menos por un tiempo, su proyecto de dolarización.