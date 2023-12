El último baile entre Carreras y Weretilneck

En plena pandemia, cuando regía el fuerte aislamiento social, se estrenó Last Dance, el último baile del mítico equipo de Chicago Bulls que con Michael Jordan a la cabeza ganó el sexto campeonato de la NBA. En la cancha arrasaban pero la figura del máximo basquetbolista de la historia, molestaba. En Río Negro, el último baile tiene que ver con la pésima relación de la gobernadora Arabela Carreras con Alberto Weretilneck su mentor convertido en enemigo político y sucesor desde mañana.

La mandataria cierra 4 años de gestión que no serán recordados por mucho más que por ser la primera gobernadora mujer de la historia rionegrina. Su ida será después de estar presente en la Legislatura durante el acto de asunción de Weretilneck y todos se preguntan si habrá oportunidad para una última foto juntos . No se hablan hace meses y ella no participó del acto de designación de autoridades electas.

En su gobierno no existieron muchos encuentros con el cipoleño, quien le cedió la candidatura en 2019, ante la imposibilidad judicial de ir por un nuevo mandato. Los motivos no fueron muchos más que su condición de mujer y ser oriunda de Bariloche, dónde se concentran la mayor cantidad de votos en la provincia. La formula parecía equilibrada en cuanto a representación poblacional con Alejandro Palmieri, de Roca, como vice. El entonces legislador era el candidato de Weretilneck, pero no quiso salir a la cancha.

Las apariciones públicas de ambos fueron escasas. Y su falta de diálogo se notó en los primeros meses. Luego de las elecciones provinciales de abril, Weretilneck hizo público su enojo pero no explicó los motivos, aunque esas diferencias le hicieron perder una mayoría legislativa de la que se puede lamentar en los próximos cuatro años.

Carreras cerró su gobierno con un balance de gestión de gestión que llegó a modo de gacetilla a todos los medios en los que aseguró que entrega una provincia ordenada. Y brindó una nota exclusiva en la que expuso sus diferencias. No perdió la calma y cuidó sus palabras. Para ella, es él quien se enojó y, aunque no considera que fue un punto de quiebre, trajo a la memoria la pelea con Daniel Jara, entonces Jefe de Policía y hoy designado Ministro de Seguridad.

Para Carreras, el cipoleño se enojó por el cambio de Jefe de la fuerza ocurrido en noviembre de 2020. Y plantea una reacción desmedida por parte de Weretilneck. Lo cierto es que la Seguridad fue uno de los mayores puntos flacos de su gestión. La gobernadora apunta que en su mandato hubo un mayor porcentaje de efectivos por habitantes, que si fue así no se notó.

Sólo hay que repasar las demandas de presencia de uniformados en Bariloche con sus graves problemas de desigualdad social ; Viedma con los barrios dominados por bandas narcos; o el Alto Valle con la regionalización del delito , la falta de controles en los puentes con Neuquén y la inexistente prevención policial por el escaso capital humano, móviles vetustos o comisarías en ruinas donde el personal debe pagar un servicio de internet que funcione.

La gobernadora también apuntó contra Juntos Somos Río Negro y el manejo unipersonal de Weretilneck. Pero en la crítica no mencionó su capricho por ser intendenta de Bariloche y su dura derrota contra el cuestionado sindicalista Walter Cortés, que llegó al Centro Cívico con apenas el 19% de los votos .

Fue ella la que no supo construir consensos políticos y pensó que con gobernar desde Bariloche , con presencias esporádicas en Viedma, iba a comprar el apoyo de sus vecinos. La que faltó al diálogo fue Carreras que amenazó con romper Juntos y presentarse por afuera a la elección si se mantenía el llamado a internas.

Otro punto a considerar y que demuestra su escasa capacidad de diálogo fue el permanente conflicto con los docente, sector del que supo ser parte antes de dedicarse a la politica. Carreras tuvo excelente relación con ATE y con UPCN, pero con UnTER el ataque fue constante. Y cuando tuvo que negociar, siempre incrementó el conflicto con declaraciones explosivas que derivaron en paros y días sin clases.

Sobre el gobierno que deja, habló de una provincia ordenada. Sin recursos y con una importante deuda, que claramente no es sólo su responsabilidad. Aunque si se le puede caer en que no encontró salida al estancamiento productivo que tiene Río Negro desde hace más de 10 años y una absoluta falta de inversión privada en la que es nula la radicación de empresas.

Después de transitar la pandemia, Carreras pretendió salvar su gobierno con el hidrógeno verde y la promesa de 8.400 millones de dólares de los australianos Fortescue Future Industries. De los que no se concretó el desembolso de ningún billete verde y solo se avanzó en el llamado a licitación del parque eólico en Cerro Policía , convocado hace pocas semanas.

En silencio, como permanece tras la derrota de Sergio Massa en el balotaje, Weretilneck contestó a través de su alfil Facundo López, ironizó con respecto a la provincia ordenada y luego escapó por la tangente al relacionar la situación con las complejidades de Nación. El jefe de la bancada oficialista se encargó de marcar diferencias y elevar la figura del gobernador al "mejor piloto de tormentas" que podía tener la provincia.