La guerra no es tan fría dentro de Juntos Somos Río Negro

La relación entre Alberto Weretilneck y la gobernadora está agotada. El senador y gobernador electo ya no oculta la falta de diálogo a meses de la transición y asegura que es meramente institucional cuando realmente hace falta. Y tampoco evita las críticas a la gestión de Arabela Carreras, esta semana fue a fondo sin nombrarla a la ministra Betiana Minor y la demanda de Seguridad de los rionegrinos que se hace sentir en cada una de las ciudaddes. La respuesta fue a través de una solicitada de varios cientos de miles de pesos.

Con las encuestas sobre la mesa, Weretilneck tomó la decisión de ponerse al frente de la campaña para que Luis Di Giacomo retenga la banca en la Cámara de Diputados. Los números no son favorables y el gobernador electo intenta traccionar en favor de una figura política sin carisma, que según los consultores "no tiene una buena imagen". En esta la tiene difíicl el cipoleño.

Además, mantiene abierto un frente interno con la gobernadora Carreras que cada vez está más intenso. Una vez más el contrapunto surgió en torno al Ministerio de Seguridad. La titular de la cartera Betiana Minor tiene la banca absoluta de la mandataria y parece que nada la desestabiliza. Weretilneck fue claro: "Tenemos que empezar de cero con la Policía, porque realmente está destruida y es muy delicado lo que está pasando", y luego aclaró que no es un problema de los policías, sino "desde la institucionalidad, desde el Ministerio de Seguridad hacia abajo".

Desde el gobierno le contestaron a Weretilneck por las críticas al Ministerio de Seguridad.

La respuesta llegó en una solicitada de una página en el Diario Río Negro, está firmada por la Policía de Río Negro y hace una mención detallada de la inversisón que se hizo durante la gestión de Minor. "Sabés las gomas para los patrulleros que compramos con lo que vale esa página", se quejó un jefe policial que desde hace 6 meses que no tiene patrullero en su comisaría, en una de las zonas más calientes de la provincia, en la que sólo tiene 4 policías por guardia.

Absolutamente indignado y en off, otro policía de alto rango de Cipolletti, donde hace unos días se conoció que los propios uniformados hacen una vaquita para pagar internet, se animó a hacer una breve explicación de lo que sucede en la ciudad: "Habría que preguntarle a la ministra por qué la Comisaría 4° tiene 5 policías en las calles por servicio y tienen esa cantidad porque tuvieron que traer refuerzos de la Línea Sur; o por qué la Comisaría 32° le presta los móviles a la 4° y a la 24°. O también por qué no tiene Jefe la Regional V".

En la solicitada, hacen referencia a la inauguración de nuevos destacamentos. El último es el de Barrio Nuevo en Roca, lo dotaron de personal que les sacaron a todas las comisarías de la ciudad, no tiene mobiliario y lo más grave que en el lugar no hay comunicación, los policías deben caminar dos cuadras para encontrar señal con sus celulares particulares .

También en la costosa publicación, Policía contesta las críticas por falta de patrulleros y hace referencia a la inversión en moviles, con la compra de seis autos que fueron repartidos en las seccionales de toxicomanía y la entrega de motos. En esta misma columna de Mejor Informado, se daba cuenta de la diferencia de precio detectada en la licitación por 20 Honda XR 250 Tornado, que se pagaron un 40% más caro del precio encontrado en internet.

El gobierno gastó 77 millones en 20 motos que en internet tienen un costo de un 40% menos.

La queja por la falta de inversión en la Policía y las escasas respuestas que se le dan a las víctimas del delito las hizo públicas en la capital provincial del intendente y vicegobernador electo Pedro Pesatti, que le pidió a la Legislatura que intervenga y convoque a la Comisión de Seguridad.

El área Seguridad es compleja, reconocen los especialistas. Siempre se corre de atrás al delito y la inversión es permanente. Pero en Río Negro además de la falta de recursos económicos y humanos hay falencias más graves, a eso se refería Weretilneck. El actual Jefe, Osvaldo Tellería se convirtió en un empleado de Minor. Desde el interior de la fuerza reconocen que no tiene voz de mando.

La falta de reconocimiento de sus subordinados es permanente. Y mucho se debe a sus propios comportamientos. Es que Tellería no aparece en casos difíciles para respaldar a los jefes de unidades. En hechos resonantes como el crimen de la estudiante de Medicina Agustina Fernández en Cipolletti, no fue a la ciudad. En Chole Choel, mataron a un joven comerciante el año pasado, se hizo una marcha exigiendo seguridad, y tampoco apareció. La moderna y costosa RAM de Van Ditmar fue encontrada abandonada. El administrador de Lewis no quiso denunciar en la Policía.

Pero si llegó a El Bolsón, para ponerse al frente de la investigación por la entradera sufrida por uno de los personajes más poderosos de Río Negro, Nicolás Van Ditmar, en su mansión del polémico loteo en la ladera del Cerro Perito Moreno, que la gobernadora autorizó pese a las quejas de los vecinos por la falta de estudios de impacto ambiental. El administrador de los negocios de Lago Escondido y Joe Lewis en la provincia no quiso hacer la denuncia en la Policía, y fue recibido en persona al otro día por el fiscal. Se movieron rápido y antes de las 48 horas encontraron tres costosos teléfonos Iphone.

Está claro que la gobernadora no tiene intenciones de hacer cambios de gabinete en sus últimos meses de gestión. No participa en actividades partidarias de Juntos Somos Río Negro de cara a las PASO, tampoco la invitan. Está dedicada permanentemente en su campaña a intendenta de Bariloche. El gobierno lo delega en muy pocas personas que son de su confianza y Minor es de su riñón.