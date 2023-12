Sin ministros del "Gran Acuerdo" y con leyes para la crisis

Seguramente que el presente no es lo que soñó Alberto Weretilneck cuando ganó las elecciones en abril. Tampoco esos resultados fueron los previstos por un quiebre interno que lo llevó a depender más de la cuenta de los votos del peronismo encolumnado por el senador Martín Doñate y el denominado "Gran Acuerdo" . Lo cierto que el tiempo pasó y las condiciones también son diferentes, lo que quedó evidenciado en la presentación de un gabinete acotado y absolutamente puro.

Una rápida lectura de nombres, indica que para los tiempos difíciles que se avecinan, nada mejor que apoyarse en sus personas de confianza, sin ceder nada de poder en otras fuerzas . Eso quedó demostrado en el gabinete, con 8 ministerios y sólo dos secretarías de Estado. Y también en el apuro por el tratamiento legislativo de varios proyectos que le permitan afrontar la crisis financiera que anunció el nuevo presidente Javier Milei, sin asistencia a las provincias .

El contador Gabriel Sánchez, en Hacienda; el arquitecto Alejandro Echarrren, en Obras y Servicios Públicos; Ana Senesi, en Salud; Patricia Campos, en Educación y Derechos Humanos; Juan Pablo Muena, en Desarrollo Humano, Deportes y Cultura; Daniel Jara, en Seguridad y Justicia; y Federico Lutz, en Gobierno,Trabajo, Modernización y Turismo, todos son de Juntos Somos Río Negro.

Weretilneck reunió a su nuevo gabinete antes de que lo diera a conocer.

Y ni hablar de Nelson Cides, designado en la Secretaría General de la Gobernación; y Andrea Confini, en Energía y Medio Ambiente. Ambos de lealtar suprema para dos áreas clave, uno volverá a atender la rosca (ya ocupó ese cargo en la gestión anterior) y ella deberá buscar consensos para la renegociación de las áreas petroleras y el desarrollo minero que pretende el gobernador en su próxima gestión. Fuentes de divisas frescas para las empobrecidas arcas provinciales .

Incluso hasta Lutz, el hijo del ex juez del STJ, puede considerarse una figura propia. El abogado barilochense era pretendido por el nuevo intendente Wlater Cortés para ocupar un cargo importante, Weretilneck se apuró y lo nombró al frente de una mega estructura que tiene dentro a Turismo, una condición innegociable a favor de Bariloche.

La ausencia de nombres del "Gran Acuerdo" en las primeras líneas, evidencia que la relación entre Weretilneck y el senador camporista Doñate no del todo bien. Una situación que se reflejó en la práctica hace tiempo. El punto de ruptura se desconoce, aunque hay intentos de ambos por mantener el buen diálogo y evitar la ruptura . De todos modos, el dirigente de Luis Beltrán le demostró su poder en la Legislatura al votar en contra las reformas de las leyes para la minería , que Juntos aprobó por mayoría y esta semana tendrá segunda vuelta.

Desde el círculo de Weretilneck minimizan la ausencia de nombres de otros partidos en el gabinete, aseguran que el PJ de Nos Une Río Negro y los radicales tendrán sus espacios en el gobierno. También sabe que en la nueva composición legislativa, esos votos van a tener un valor muy importante. Desde el 10 de diciembre de los 46 legisladores, Juntos tendrá 19; y sólo con la ayuda de sus aliados podrá tener mayoría y sumar los 5 de Nos Une Río Negro y los 2 de la UCR.

Una buena para el bloque oficialista que volverá a presidir Facundo López, es que la oposición aparece fragmentada. La primera minoría debía ser Cambia Río Negro. Pero sus 13 legisladores no responden al mismo espacio político , entonces antes de llegar al recinto por primera vez, ya aparecen las divisiones. Por un lado la CC-ARI, anunció que hará un bloque propio de 3 legisladores y esperan definiciones de Lilita Carrió para romper o no la alianza.

De los 10 restantes, Juan Martín -convertido en libertario del PRO- sólo contaría con el apoyo de cinco legisladores más, en lo que sería la versión doméstica de la división de Halcones y Palomas. En tanto que el sector liderado por el diputado Nacional Aníbal Tortoriello, se quedaría con las cuatro bancas restantes, de las cuales dos son de radicales díscolos. Juan Martín no será presidente del Bloque de Cambio Río Negro, que ya perdió a la CC.ARI y también podría quedarse sin los legisladores de Tortoriello.

En tanto que el sector sorista del peronismo (en su extraña alianza con la líder del Movimiento Evita, Silvia Horne) sólo tendrá cinco legisladores. Y Primero Río Negro, el primer partido que apoyó a Milei en la provincia con el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, a la cabeza, tendrá sólo dos votos.

Por esto el apuro de Weretilneck para lograr las leyes que considera fundamentales para el comienzo de su tercera gestión. El último día hábil de noviembre ingresó con acuerdo de ministros (se garantiza el tratamiento en una sola vuelta) la Ley de declaración de Emergencia, que permite tomar deuda o refinanciar con la coparticipación como garantía; el Presupuesto 2024, con un crecimiento del 139% al de 2023; el Paquete Fiscal, con aumentos de 70% en el impuesto inmobiliario y desde el 70 al 90% en patentes; y la nueva Ley de Ministerios, con la restructuración del gabinete.

La última sesión legislativa, previo al cambio de mando, se realizará el miércoles. Si bien habrá discusión, el nuevo gobernador se aseguró la aprobación. No sólo por los votos propios, sino que debió negociar con la gobernadora Arabela Carreras para que el Ejecutivo impulse esos proyectos y que salgan en una sola vuelta.