Plottier, interesante prueba para el frente de Rolo Figueroa.

Como en una de esas jugadas enigmáticas del destino, Plottier vuelve a plantear una interesante prueba de capacidad política no sólo para quien ha demostrado tenerla, el gobernador electo, Rolando Figueroa, sino también para los máximos referentes del frente de partidos, al que el pueblo de la provincia de Neuquén le dio mayoritariamente su respaldo.

Plottier es dónde, allá por 2015, Figueroa confirmó que la convivencia con sus compañeros de ruta no sería sencilla. Ya era el vicegobernador electo y como hombre del MPN respaldaba a la entonces candidata a jefa comunal por dicho partido, Julieta Corroza. Otros referentes importantes del sector azul juraron que también lo hacían, pero jugaron a dos puntas y ganó por muy poco Andrés Peressini, quien luego mutó en aliado del gobernador Omar Gutiérrez. Figueroa supo entonces que tenía que comenzar a transitar su propio camino.

Hoy, a dos meses de la coronación de aquel camino, la misma ciudad vuelve a ponerlo frente a un dilema interesante. La actual intendenta y vicegobernador electa, Gloria Ruiz, ya le alzó la mano y convirtió a su secretario de Desarrollo Urbano, Luis Bertolini, en el candidato a sucederla.

Más allá de la exposición mediática que le otorga el cargo que hoy tiene, Bertolini no acredita suficiente nivel de conocimiento entre la población; aunque la bendición de su jefa (quien tiene buena imagen) supone un plus, tal como el que tuvo ella misma cuando Peressini la eligió para competir por el cargo, en 2019, porque su hermana no pudo.

El asunto es que dentro del mismo espacio, habita Corroza, quien si bien no ha anunciado candidatura alguna, es impulsada por encumbrados referentes tanto de las fuerzas políticas que acompañaron en el camino al 16 de abril, como de las que se fueron sumando después. Tal es el nivel de conocimiento que tiene entre la población que no demandaría esfuerzos de campaña en ese sentido. No exageran quienes afirman que “a Julieta la conocen todos”.

Tanto la dirigencia como la militancia reconocen en Corroza a una líder leal, que acompañó a Rolo Figueroa en los momentos más complejos y que contribuyó a su victoria. Se dice también que si ella decidiera ir por la Intendencia, el candidato del MPN, Sergio Soto, evaluaría la posibilidad de dar un paso al costado para sumarle su respaldo. Y se comenta que hasta Peressini (ahora adversario acérrimo de Ruiz) podría llegar a hacer lo mismo ¿Difícil? Tal vez ¿imposible? De ninguna manera. De hecho, algo parecido ya ocurrió en Cutral Co donde quien se postulaba a jefe comunal por el MPN, Omar Pérez, declinó para acompañar al candidato de Comunidad, Rubén García. En la Comarca Petrolera se votará en julio y en Plottier, en septiembre.

Si Corroza decide ser candidata y Bertolini mantiene su postulación, habrá que ver cómo se define el asunto. Una posibilidad sería, claro, la lista de consenso, de unidad; y otra posibilidad es reeditar la experiencia del propio Figueroa, quien dirimió la interna (que tenía con el MPN azul y compañía) directamente en las generales. En este caso llegarían dos candidatos del mismo espacio. ¿Qué ha dicho Figueroa al respecto? Todavía Nada. Pero se dice que como conductor trata de buscar un equilibrio en el que todos los sectores se sientan representados y, por supuesto, respetados. Hay quienes arriesgan que en las próximas horas, quizás días, se va a expresar al respecto.

Es cierto que Figueroa se ha involucrado directamente en los comicios de Cutral Co y de Plaza Huincul (que también elegirá intendente en julio), pero su mirada es provincial, no sólo en lo que hace a las construcciones políticas sino también en lo que refiere a las que serán las cuestiones de gestión. La reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, por la futura administración de las represas hidroeléctrica de los ríos Limay y Neuquén, constituye clara muestra de ello.

Otra es la incorporación al espacio de la diputada nacional por el Frente de Todos, Tanya Bertoldi, quien tiene mandato hasta 2025 y puede convertirse en una actora clave para las gestiones ante el próximo gobierno Nacional. La mirada es panorámica y la construcción amplia. Y hasta se da por seguro que también procurará que los vientos de cambios soplen sobre la conducción de la cooperativa de luz de Neuquén CALF en los meses de Septiembre u Octubre.

En su construcción, Figuera también sumó, como aliada en Cutral Co a la expresión Azul y Blanca del MPN Petrolero, con la que se había enfrentado en las urnas. Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra ya no están en la vereda de enfrente y no es poco que eso haya ocurrido a menos de dos meses de aquella elección.

En fin, Plottier constituye, ahora, un desafío más que interesante cuya resolución todavía es incierta, se verá analizar si es posible un consenso entre todos los partidos de la coalición o bien realizar una interna organizada en la general que sin dudas polarizaría la elección dejando sin chances a cualquier otro candidato.

Los líderes de los sectores involucrados conocen muy bien la importancia del debate interno como herramienta para elegir la mejor manera de resolver estas cuestiones que, después de todo, son absolutamente naturales en toda fuerza política.