Otra vez el conflicto docente. Otra vez las escuelas afectadas por medidas de fuerza. Otra vez una negociación salarial que no consigue encontrar un punto de acuerdo. Y otra vez miles de familias pendientes de lo que resuelvan el Gobierno provincial y la conducción del gremio docente. Pero esta vez hay una circunstancia que merece especial atención.

Estamos terminando noviembre. Estamos llegando al cierre del ciclo lectivo. Y particularmente en las escuelas secundarias, nuestros chicos están atravesando uno de los momentos más importantes del año. Están rindiendo. Están recuperando contenidos. Están tratando de acreditar materias. Están haciendo un último esfuerzo para pasar de año. Y algunos están intentando terminar una etapa fundamental de sus vidas: la escuela secundaria.

Para esos chicos, una semana de diciembre no tiene el mismo significado que una semana de abril. No todos los días del calendario escolar tienen el mismo peso pedagógico. Hay momentos en los que una interrupción puede tener consecuencias mucho más difíciles de reparar. Y este es uno de esos momentos.

No pretendo cuestionar el derecho de los docentes a reclamar mejores salarios. La tarea de enseñar merece reconocimiento económico, profesional y social. Eso no está en discusión. Pero tampoco debería estar en discusión el derecho de nuestros chicos a recibir educación en condiciones adecuadas. No necesitamos enfrentar a los docentes con los alumnos. Necesitamos que las instituciones encuentren una respuesta para ambos.

El Gobierno provincial presentó una propuesta. La conducción de ATEN la considera insuficiente. Cuando se altera la continuidad educativa, no todos los alumnos tienen las mismas herramientas para compensarla. Ese es un problema de desigualdad que también debería estar presente en la discusión salarial.

Hace tiempo que hablamos en Neuquén del desgranamiento escolar. De los adolescentes que pierden materias. Que acumulan dificultades. Que comienzan a faltar. Que se sienten desmotivados. Y que, en determinados casos, terminan abandonando sus estudios. Sería injusto atribuir ese fenómeno exclusivamente a los paros docentes. El abandono escolar tiene múltiples causas. Económicas. Familiares. Sociales. Pedagógicas. Pero justamente por eso debemos cuidar cada instancia que permita fortalecer el vínculo de los adolescentes con la escuela. Especialmente de aquellos que están haciendo un esfuerzo enorme para permanecer dentro del sistema educativo.

El derecho a enseñar y el derecho a aprender

Quiero dirigirme al Gobierno provincial. A las autoridades educativas. El Gobierno tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos. Tiene que evaluar cuánto puede comprometer presupuestariamente. Tiene que evitar acuerdos que después no pueda cumplir. Pero también tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el funcionamiento del sistema educativo. Y esa responsabilidad exige agotar todas las instancias de negociación. No solamente presentar una propuesta. También escuchar las objeciones. Explicar los números. Revisar las alternativas y mantener abierto el diálogo durante el tiempo que sea necesario.

Si existe la posibilidad de realizar una nueva reunión durante este fin de semana, sería importante aprovecharla. Porque el calendario educativo no puede esperar indefinidamente los tiempos de una negociación. No alcanza con informar que se ofreció determinado porcentaje salarial. También hay que explicar cómo se protegerá la trayectoria educativa de los chicos mientras continúa el conflicto.

Y ahora quiero dirigirme a la conducción de ATEN. A Fany Mansilla. A los dirigentes de las distintas seccionales. El gremio tiene derecho a defender los intereses de sus afiliados. Tiene derecho a rechazar una propuesta que considere insuficiente. Y tiene derecho a utilizar las herramientas sindicales que reconoce nuestra legislación. Pero también tiene la posibilidad de evaluar el momento, la duración y las consecuencias de cada medida.

¿Es posible sostener el reclamo salarial sin afectar las instancias fundamentales de evaluación? ¿Se pueden explorar modalidades alternativas de protesta durante estas últimas semanas? ¿Existe alguna manera de preservar determinados espacios pedagógicos mientras se mantiene abierta la negociación?

No estoy pidiendo que los docentes renuncien a sus reclamos. Estoy planteando la necesidad de considerar alternativas que contemplen la situación excepcional del cierre del año escolar. Defender los derechos de los trabajadores y cuidar las trayectorias educativas de los estudiantes no deberían ser objetivos incompatibles.

Hay, además, una particularidad en este conflicto. Lo que se está negociando fundamentalmente es la pauta salarial de 2027. El acuerdo vigente se extiende hasta enero. Es razonable que los trabajadores quieran tener previsibilidad antes de comenzar el próximo ciclo lectivo. También es razonable que el Gobierno intente resolver la discusión con anticipación. Pero precisamente esa anticipación debería permitir encontrar mecanismos de negociación que eviten perjudicar la finalización del ciclo lectivo de 2026.

¿Podemos separar, en alguna medida, los tiempos de la discusión salarial de los tiempos de las evaluaciones? ¿Podemos establecer un compromiso que permita continuar negociando sin agregar incertidumbre a la situación de los estudiantes? Ahí existe un espacio que ambas partes deberían explorar.

Hay docentes que están preocupados por sus salarios. Pero también hay docentes preocupados por sus alumnos. Que conocen las dificultades de cada chico. Que saben quién necesita recuperar una materia. Quién está atravesando una situación familiar complicada. Quién está a punto de abandonar. No cometamos la injusticia de pensar que a los maestros y profesores no les importa lo que sucede en las escuelas. La realidad es mucho más compleja. Y justamente por eso necesitamos que esas preocupaciones pedagógicas también tengan un lugar en las decisiones sindicales.

Los estudiantes, los grandes ausentes de la negociación

¿Qué respuesta le estamos dando al estudiante que necesita terminar su año escolar? Porque ese chico no participa de las paritarias. No define el presupuesto provincial. No vota las medidas de fuerza. No establece las condiciones salariales.

Sería importante que, junto con cualquier nuevo acuerdo salarial, exista un compromiso pedagógico. Un compromiso que garantice las evaluaciones pendientes. Que permita recuperar las instancias afectadas. Que establezca fechas claras. Que contemple especialmente a los alumnos que están terminando la secundaria. Y que brinde tranquilidad a las familias.

No se trata de aprobar automáticamente a los estudiantes. Tampoco de reducir las exigencias educativas para terminar rápidamente el año. Se trata de garantizar que cada chico tenga una oportunidad real de demostrar lo que aprendió. Porque recuperar una fecha de evaluación no siempre significa recuperar una oportunidad de aprendizaje.

Neuquén necesita docentes reconocidos y bien remunerados. Necesita un Gobierno capaz de administrar responsablemente sus recursos. Necesita organizaciones sindicales que defiendan los derechos de sus trabajadores. Pero también necesita estudiantes que aprendan. Que terminen la escuela. Que construyan proyectos de vida. Y que encuentren en la educación una herramienta para transformar su futuro.

Esos objetivos deberían reunir a quienes hoy están enfrentados.

Ojalá las próximas horas traigan una nueva convocatoria. Ojalá las autoridades provinciales y los dirigentes gremiales puedan acercar posiciones. Ojalá la negociación permita encontrar un acuerdo razonable y sostenible. Pero, sobre todo, ojalá exista la sensibilidad necesaria para comprender el momento del año que estamos atravesando.

Porque para los adultos puede tratarse de una negociación que continuará durante los próximos días. Para un adolescente que está terminando la secundaria puede tratarse del cierre de una etapa irrepetible de su vida.

Al Gobierno le pedimos capacidad de diálogo. Al gremio le pedimos que contemple las consecuencias pedagógicas de sus decisiones. A ambos les pedimos responsabilidad. No hace falta descalificar a nadie. No hace falta desconocer derechos. Hace falta comprender que la educación merece un esfuerzo compartido.

En la próxima mesa de negociación habrá funcionarios. Habrá dirigentes sindicales. Habrá propuestas. Habrá porcentajes. Habrá números. Pero hay alguien que no estará personalmente sentado en esa mesa. El estudiante.

Y sería bueno que todos los que se sienten a negociar recuerden que, aunque esa silla esté vacía, representa a miles de chicos neuquinos.

Porque los salarios se negocian. Los presupuestos se discuten. Los acuerdos se revisan. Pero el tiempo de nuestros chicos también tiene un valor. Y ese tiempo merece ser defendido con la misma convicción con la que se defiende cualquier otro derecho.