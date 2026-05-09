Crimen de Juan Caliani: La Justicia reparadora ya no va a llegar

Finalmente hubo condena: prisión efectiva para los asesinos de Juan Caliani. Mateo Guillermo Herrera recibió una condena de 8 años y 6 meses de prisión, mientras que Cristian Joel Miño deberá cumplir 5 años y 8 meses.

El castigo es poco, pero al menos están donde siempre tendrían que haber estado: presos. Encima, los abogados de los asesinos hicieron hasta lo imposible para hacerlos zafar del encierro. Estos criminales son un peligro evidente para la sociedad.

La Justicia habló, dictó una pena, cerró una etapa judicial. Pero hay una verdad imposible de esquivar: la justicia reparadora ya no va a llegar, como dijo la mamá de Juan. Porque ninguna condena devuelve una vida, ningún fallo recompone una familia destruida. Ninguna sentencia llena el vacío que deja una muerte violenta.

Y ese es el límite más duro de la Justicia. Puede castiga, puede establecer responsabilidades, puede encerrar, pero no puede reparar: Juan Caliani no vuelve.

Y detrás del expediente, las audiencias y de los tecnicismos, queda una familia atravesada para siempre por el dolor. No devuelve el futuro que les robaron. Y esa es la impotencia más grande. Por eso este caso golpeó tanto a Neuquén… Porque expuso una sensación que crece peligrosamente: la de una sociedad cada vez más vulnerable frente a la violencia. Y también dejó otra discusión incómoda: la respuesta del sistema judicial.

El caso volvió a exponer el límite más duro del sistema judicial, la tensión entre garantías y la necesidad social de respuestas firmes frente a la violencia. Porque aunque ninguna sentencia devuelve a Juan, en una sociedad atravesada por el miedo y la desconfianza, que el crimen tenga consecuencias reales también es una forma de marcar un límite.

Porque durante todo el proceso aparecieron revisiones, planteos, discusiones sobre penas y debates técnicos que para la familia —y para gran parte de la sociedad— sonaron lejanos frente a la gravedad del crimen. Y ahí es donde nace la bronca. Porque mientras la Justicia discute garantías, tecnicismos y proporcionalidades, del otro lado hay padres, hermanos y seres queridos intentando sobrevivir al dolor.

Una noticia. Desistieron del pedido de revisión, se canceló la audiencia que estaba prevista se realizara el 11 de mayo. Mateo Guillermo Herrera y Cristian Joel Miño tienen que cumplir la condena y quedó firme que la cumplan detenidos en una comisaría hasta que los trasladen a la U11. En medio de tanto dolor, de tanta bronca acumulada y de tantas discusiones judiciales que dejaron más dudas que certezas, esta vez llegó una noticia que para mucha gente en Neuquén significa algo simple: un límite.

Quedó firme que Mateo Guillermo Herrera y Cristian Joel Miño deberán cumplir detenidos la condena hasta ser trasladados a la Unidad 11. Y aunque parezca apenas una resolución procesal, el impacto social es mucho más profundo. Porque después del asesinato de Juan Caliani, lo que una parte importante de la sociedad reclamaba era algo básico: que la condena no fuera simbólica. Que hubiera consecuencias reales, concretas, visibles. No por venganza, sino por justicia. Porque cuando un crimen conmueve tanto, cuando una familia queda destruida y cuando la violencia golpea de esa manera, la sociedad necesita sentir que el sistema judicial todavía tiene capacidad de poner límites. Esta decisión transmite justamente eso: que la condena debe cumplirse. Que no hay margen para ambigüedades, que el delito grave tiene una respuesta firme.

Ahora bien: nada de esto devuelve a Juan Caliani. Nada recompone el dolor, nada borra el vacío. Pero hay algo que también es cierto: la impunidad destruye dos veces: a la víctima y la confianza social. Por eso este tipo de resoluciones tienen peso,porque la Justicia no sólo resuelve expedientes, también envía mensajes. Y durante mucho tiempo, en muchos casos, el mensaje que recibió la sociedad fue de debilidad, demora o desconexión con la gravedad de los hechos. Los defensores oficiales habían pedido que de la pena aplicada se descontaran los días de prisión domiciliaria. Esta vez, al menos, la señal es distinta.

La condena no queda flotando en el aire, se cumple. Y eso importa. Importa para la familia, importa para la comunidad, importa para una sociedad que necesita volver a creer que el sistema todavía puede responder con firmeza frente a la violencia. Este caso marcó a Neuquén. Y aunque ninguna decisión judicial alcanza para reparar lo irreparable, hay algo que no puede perderse: la idea de que matar tiene consecuencias reales.

Porque cuando la Justicia deja de marcar límites firmes… el miedo avanza… Pero cuando los marca, aunque sea tarde, la sociedad al menos recupera algo indispensable: la sensación de que todavía existe una línea que no se puede cruzar impunemente. Ahora bien, las garantías deben existir. Porque sin garantías no hay Estado de Derecho. Pero una cosa es garantizar derechos, y otra, muy distinta, es transmitir una sensación permanente de debilidad frente al delito. Porque cuando la sociedad empieza a sentir que las penas nunca alcanzan, que todo se revisa y que nada parece definitivo, la confianza se rompe. Y cuando se rompe la confianza en la Justicia el daño institucional es enorme.

Pero el problema no termina ahí porque el caso Caliani también obliga a mirar antes del crimen. ¿Qué está pasando con los jóvenes que ingresan cada vez más temprano en la violencia? ¿Qué pasa con el narcomenudeo? ¿Qué pasa con un sistema que muchas veces detecta tarde y actúa tarde? Porque la condena llega después, siempre después. Después de la muerte. Después del dolor. Después del desastre. Y eso debería interpelar a toda la sociedad.

La condena era necesaria, pero no alcanza. Pero una cosa es la legalidad y otra, muy distinta, es el impacto moral que generan ciertas decisiones. La solución no es romper el Estado de Derecho: la solución es que el sistema judicial entienda que detrás de cada fallo hay una comunidad observando. Y esa comunidad necesita algo más que tecnicismos: necesita humanidad, necesita proporcionalidad, necesita sentir que la gravedad del crimen tiene un correlato real en la respuesta judicial.

Juan Caliani no tuvo domiciliaria, no tuvo beneficios, no tuvo tiempo descontable. Tuvo una condena irreversible: la muerte. Y cuando la sociedad compara eso con discusiones sobre cómputos de pena, lo que empieza a romperse no es sólo la paciencia: empieza a romperse la credibilidad misma de la Justicia. Nunca alcanza cuando una familia queda rota para siempre.

Y hay una verdad incómoda que Neuquén empieza a sentir cada vez más fuerte: cuando la violencia avanza y la Justicia parece correr siempre detrás de los hechos, la sociedad deja de sentir protección y empieza a sentir miedo. Y una sociedad que vive con miedo termina perdiendo algo mucho más profundo que la tranquilidad. Empieza a perder la confianza en que alguien pueda realmente defender a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. Y cuando una sociedad llega a ese punto, lo único que queda es intentar que otra familia no tenga que atravesar el mismo infierno.