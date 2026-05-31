Zapala: donde se impulsan oportunidades académicas para contribuir al desarrollo local

Zapala, situada en el centro de la provincia del Neuquén y en el corazón de la Confluencia, es la cuarta ciudad más poblada de la jurisdicción norpatagónica después de la Capital, Plottier y Centenario. Se estima que tiene alrededor de 50.000 habitantes ya que en el último Censo Nacional, realizado en 2022, contaba con algo más de 45.000.

Si bien es cierto que no es una ciudad tan vinculada con el desarrollo de hidrocarburos -como por ejemplo las localidades cercanas de Plaza Huincul y Cutral Co-, se trata de un centro urbano clave en lo que tiene que ver con la producción minera a través de la cual abastece a otros lugares de la región.

Sin embargo, uno de los principales motivos de orgullo de los zapalinos tiene que ver con la educación. Esto es porque existe un centro universitario que depende de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y que ofrece la enseñanza de carreras vinculadas al desarrollo económico de la región.

Esto está vinculado con la idea de que los jóvenes zapalinos no tengan que sufrir el desarraigo familiar que implica querer estudiar una carrera universitaria y tener que marcharse a otra ciudad (Neuquén capital) o incluso a otra provincia para poder hacerlo.

Desde ya que el desarraigo familiar no es el único factor a considerar: también está el económico. Muchos jóvenes zapalinos -y por ende sus familias- no tienen los recursos para afrontar los gastos que implica irse a estudiar a otra provincia o ciudad lejana: alimentación, transporte, apuntes de la facultad y, principalmente, el alquiler de una pensión universitaria -un método muy usual- o de un departamento.

Eso suponiendo que el o la joven decida estudiar en una universidad pública, instituciones que están siendo gravemente afectadas por la decisión del Gobierno nacional de no aplicar la ya aprobada en el Congreso Ley de Financiamiento Universitario.

Acceder a una universidad privada, con el considerable gasto de sus matrículas, lejos está de ser una posibilidad para muchos jóvenes oriundos de Zapala.

Este cúmulo de situaciones que se detalló en los últimos párrafos -sumado a la necesidad de formar profesionales que contribuyan al desarrollo económico- generó que el Ejecutivo que conduce Carlos Koopmann lleve adelante acciones para potenciar la oferta académica.

Puntualmente, La Municipalidad de Zapala está trabajando en la incorporación de carreras destinadas a ingeniería. Específicamente Ingeniería en Agrimensura, Licenciatura en Tecnología Minera y Tecnicatura en Plantas y Análisis de Menas.

Por otro lado, en los últimos meses se conoció que la Tecnicatura Superior en Gastronomía es una carrera muy solicitada por los jóvenes zapalinos. De hecho, les permitió ser parte del Festival del Chef para que comiencen a insertarse en el mundo laboral regional.

Carlos Koopmann, intendente de la localidad, aseguró que también hay una fuerte demanda laboral en lo que tiene que ver con el sistema de salud público. En ese sentido, Enfermería es otra carrera que es bastante solicitada.

La relevancia que le da Zapala al desarrollo académico superior para la formación de profesionales en distintas áreas habla de una ciudad que se proyecta no solo en el corto, sino también a mediano y a largo plazo en términos de crecimiento productivo sostenido.

