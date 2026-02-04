El gobernador Rolando Figueroa recorrió hoy la EPET 15, la Especial 5 y las Primarias 99 y 148 de Zapala, donde el gobierno provincial ejecuta obras educativas de distinta magnitud. Lo hizo acompañado por la ministra de Educación, Soledad Martínez y el intendente Carlos Koopmann.

“Estamos muy contentos de las obras que se están desarrollando en educación, y particularmente en Zapala, una ciudad que hace mucho necesitaba una inversión pública importante”, aseguró el gobernador durante la visita.

Explicó que “se están refaccionando muchas escuelas, pero además se están construyendo nuevas”. “Están todos los procesos licitatorios también para poder avanzar en mejorar la infraestructura”, comentó.

Figueroa destacó que desde el gobierno provincial se están generando “oportunidades en distintos lugares del interior para que los jóvenes se formen y puedan proyectar su vida con total independencia”. “Eso lo estamos haciendo entre todos, con una provincia que la hemos ordenado, que estamos redistribuyendo y que fundamentalmente, a partir de este tipo de inversiones, está proyectando su futuro”, concluyó.

Durante la visita a la Escuela Especial N° 5, la ministra de Educación detalló que la institución “está siendo intervenida en el marco del Plan de Verano, que llevamos adelante desde el ministerio de Educación”. Martínez explicó que el predio “va a cobijar también a la Escuela Integral de Jóvenes y Adolescentes (Eiajd) N° 10, que se va a habilitar en Zapala a partir de marzo”. “En este edificio vamos a tener dos oportunidades de formación para niños, niñas y jóvenes con discapacidad de la localidad y de la región”, agregó.

Por último, Martínez remarcó que desde el gobierno se trabaja “de manera muy decidida en los procesos de inclusión, pero también de fortalecimiento de todas las modalidades y niveles del sistema educativo de la provincia”.

Las obras varían en magnitud según el establecimiento

La ampliación de aulas y talleres de la EPET N° 15 de Zapala demanda una inversión de 1.785 millones de pesos. La institución ofrece la orientación de Técnico electrónico y cuenta con una matrícula de 656 estudiantes en tres turnos. Se sumarán cerca de 600 metros cuadrados nuevos, con un proyecto arquitectónico que contempla la construcción de dos aulas para el dictado teórico y cuatro nuevos talleres. Se agregarán dos módulos sanitarios para estudiantes, dos salas de máquinas, un depósito, dos preceptorías y un espacio que podrá oficiar de conector en futuras ampliaciones.

En el caso de la Escuela Especial N°5, la intervención incluye mejoras exteriores vinculadas a veredas, accesos, espacios verdes, fachada, iluminación y cerramiento; además de la refacción a nuevo de los núcleos húmedos como baños y cocina. En el mismo predio se incorporará otra cocina al espacio destinado a la futura Eiajd N°10, que dará continuidad a las trayectorias educativas integrales de jóvenes y adolescentes de la localidad.

En la Escuela Primaria N°99 se trabaja en el reacondicionamiento del techo, mejora del playón deportivo, rampas, accesos y veredas perimetrales, además del cambio de aberturas.

En la primaria N°148 se trabaja en cercos y veredas perimetrales, en baños del nivel inicial, la refacción integral de la cocina, del patio de juegos y pintura completa.