Street Food: de la cocina al éxito con sabor casero y auténtico

Street Food, la hamburguesería de estilo callejero que se distingue por su sabor real, su pan artesanal y sus aderezos únicos, da un nuevo paso en su evolución.

Orígenes en tiempos difíciles

En pleno aislamiento, uno de los socios fundadores comenzó a experimentar con hamburguesas caseras en su propia cocina. El objetivo era claro: crear una propuesta diferente, con productos reales, generosos, y con un sabor que remita a la comida urbana más auténtica. Así nació Street Food: una marca con espíritu callejero, pero con una obsesión por la calidad.

Primer local: Take away en Cipolletti

El primer salto fue abrir un pequeño local de take away en Pacheco, Cipolletti. Sin salón, pero con una identidad fuerte, se consolidó como punto de referencia para los amantes de las hamburguesas grandes, sabrosas y hechas con dedicación. El pan de papa –hecho en casa– y los aderezos diseñados especialmente para cada tipo de hamburguesa y hot dog marcaron un diferencial que rápidamente atrajo a una comunidad fiel.

El salto al siguiente nivel: un local con salón

Hoy, Street Food se encuentra en plena expansión. La necesidad de un espacio donde los comensales puedan disfrutar la experiencia completa dio lugar a una nueva etapa: un local con salón propio, que permitirá sumar nuevos productos, mejorar el servicio y seguir creciendo sin perder la esencia. En este nuevo capítulo se suma Carla, quien entra como segunda socia, de la mano de Jorge, amigo de ambos, que fue el nexo para conocer a Hans, pieza clave en la visión renovada del proyecto.

Sabor callejero con calidad real

En Street Food nada es genérico. Todo se hace con personalidad y propósito: desde los panes de papa horneados a diario, hasta los aderezos caseros que acompañan cada hamburguesa o hot dog. La propuesta se completa con tequeños, pollo frito y nuevas ideas que mantienen viva la esencia: comida callejera con alma casera y sabor sin concesiones.