El primer encuentro del país dedicado exclusivamente a las marcas automotrices chinas se realizará del 2 al 4 de octubre en BA Ferial Costa Salguero y ya reúne a más de 25 marcas de primer nivel confirmadas. La exposición se consolida como el primer espacio en Argentina dedicado íntegramente a la industria automotriz de origen chino.

El evento, que se llevará a cabo durante tres jornadas, reunirá en un mismo espacio una amplia variedad de propuestas de las principales automotrices de origen chino que ya tienen presencia o están desembarcando en el mercado argentino.

Expo Auto Chino: la primera feria dedicada a vehículos chinos en Argentina llega en octubre

Una oferta diversa para todos los segmentos

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán conocer de cerca SUVs, sedanes, pick-ups, vehículos eléctricos, híbridos y utilitarios, además de nuevos modelos y tecnologías que forman parte de la creciente oferta de estas marcas en el país. La diversidad de segmentos que estarán representados refleja también la evolución de la industria automotriz china, que en los últimos años amplió significativamente su propuesta y desarrolló alternativas para distintas necesidades de movilidad.

"Cuando comenzamos a trabajar en Expo Auto Chino entendimos que estábamos frente a un cambio muy importante en la industria. La llegada de nuevas marcas, modelos y tecnologías está transformando el mercado, y nuestro objetivo es crear un espacio donde el público pueda conocer y comparar toda esa oferta de cerca" , señaló Nicolás Coppo, organizador de Expo Auto Chino.

Un punto de encuentro para la industria

Con más de 25 marcas confirmadas, Expo Auto Chino busca convertirse en un punto de encuentro entre las automotrices, la industria, los medios especializados y el público interesado en conocer las nuevas propuestas que están llegando al país. La exposición contará con espacios destinados a la exhibición de vehículos y tecnología, presentación de nuevos modelos, anuncios oficiales y experiencias con los productos, permitiendo a los visitantes acercarse a las diferentes marcas y conocer sus propuestas de primera mano.

Además, quienes quieran mantenerse al tanto de las novedades del evento pueden hacerlo a través del "Expo Auto Chino Podcast" , disponible en YouTube, donde se comparten contenidos, entrevistas y novedades vinculadas al evento y a la industria automotriz china.

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