Viviendas Roca fue una de las protagonistas de la tercera edición de Neuquén Edifica, el encuentro que reunió durante cuatro jornadas a empresas y referentes vinculados con la construcción y el mercado inmobiliario de la región. La firma neuquina presentó allí sus propuestas habitacionales y recibió una masiva concurrencia en su espacio de exposición.

Durante el evento, los visitantes pudieron conocer la propuesta de viviendas modernas y urbanas construidas bajo el sistema Wood Frame, una alternativa que la empresa desarrolla con opciones de financiación directa, cuotas fijas en pesos y la posibilidad de adaptar los diseños de acuerdo con las necesidades de cada familia.

Matías Merlo fue el ganador del sorteo de una casa completa realizado durante el evento.

El momento central para Viviendas Roca llegó con el sorteo en vivo de una casa completa realizado en el marco de Neuquén Edifica. El ganador fue Matías Merlo, quien recibió el anuncio en medio de una jornada marcada por la emoción y la celebración y se convirtió en el nuevo dueño de la vivienda.

Desde la empresa destacaron la respuesta obtenida durante los cuatro días de exposición y remarcaron el interés generado por sus diferentes alternativas habitacionales. La participación también permitió acercar al público sus propuestas y explicar las características de un sistema constructivo que apunta a combinar diseños personalizados y opciones de financiación.

Con más de 23 años de trayectoria en Neuquén Capital, Viviendas Roca reafirmó su presencia en el sector y manifestó su intención de continuar ofreciendo soluciones habitacionales a las familias neuquinas. La firma tiene su sede en Félix San Martín 1900 y brinda atención para quienes quieran conocer sus propuestas.