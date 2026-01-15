Dos empresas firmaron un convenio para perforar pozos en áreas de Vaca Muerta

Las empresas DLS Archer y Patterson-UTI firmaron un acuerdo que permite atender la creciente demanda de servicios de perforación de alta calidad en las operaciones NOC de Vaca Muerta.



El convenio permitirá incorporar dos equipos perforadores de última generación, diseñados para optimizar la eficiencia en la perforación de pozos en áreas no convencionales como Vaca Muerta.



Esta incorporación se enmarca en el reciente contrato que suscribió DLS con YPF, que se transformó en el mayor contrato de perforación en Vaca Muerta.



Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling en DLS Archer, resaltó la importancia de este acuerdo: “Nos permite expandir nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta, dar cumplimiento al nuevo contrato con YPF, anticiparnos a la mayor demanda de equipos perforadores de estas características y reforzar nuestra estrategia de crecimiento, iniciada hace dos años con la adquisición de ADA, nuestra empresa especializada en perforación con presión controlada (Managed Pressure Drilling -MPD)”.



Este acuerdo permitirá a ambas organizaciones potenciar su presencia en el mercado argentino, al tiempo que optimizarán recursos y ofrecerán soluciones de alto valor agregado que no solo impulsan la productividad, sino que también fortalecen la seguridad en sus operaciones.