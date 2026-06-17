El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, expresó su respaldo al proyecto de Ley de Gas Natural Licuado (GNL) que impulsa el gobernador Rolando Figueroa y que obtuvo despacho favorable en la Legislatura provincial. Según sostuvo el jefe comunal, la iniciativa constituye una herramienta clave para consolidar el crecimiento económico de la provincia, fortalecer el desarrollo de Vaca Muerta y abrir nuevas oportunidades de inversión tanto en la capital neuquina como en distintas localidades del interior.

Gaido remarcó que el avance del proyecto se da en un contexto donde Neuquén se consolidó como uno de los principales motores productivos del país gracias al crecimiento de la actividad hidrocarburífera. En ese sentido, consideró que la ley permitirá acompañar una nueva etapa de expansión vinculada a la industrialización del gas y a la exportación de energía desde la provincia.

Más recursos para obras estratégicas en Neuquén y la región

Uno de los puntos que destacó el intendente es el impacto que podría tener la iniciativa en materia de infraestructura. El proyecto ratifica el acuerdo alcanzado con YPF e incluye beneficios como estabilidad fiscal por 30 años, regalías diferenciales y un bono de infraestructura de 175 millones de dólares.

Para el municipio capitalino, estos recursos podrían traducirse en nuevas obras viales y urbanas destinadas a acompañar el crecimiento poblacional y productivo que experimenta la región. Gaido señaló que entre las prioridades figuran los accesos a la ciudad, una demanda histórica que se volvió más urgente debido al incremento constante del tránsito asociado a la actividad petrolera y al desarrollo de Vaca Muerta.

El impacto esperado en Vaca Muerta, el Alto Valle y las economías regionales

El jefe comunal también puso el foco en los efectos que el proyecto podría generar sobre el empleo y la actividad económica. Según Gaido, el desarrollo de nuevas inversiones vinculadas al GNL tendría un efecto multiplicador sobre las PyMES, el comercio y los servicios en distintas localidades neuquinas.

Las expectativas alcanzan no solo a la capital provincial, sino también a ciudades directamente vinculadas al crecimiento energético como Añelo, Centenario, Plottier, Cutral Co y Rincón de los Sauces, además de sectores productivos del Alto Valle que podrían beneficiarse por el aumento de la demanda de bienes y servicios.

Desde el gobierno provincial sostienen que el proyecto forma parte de una estrategia para transformar los recursos energéticos en infraestructura, empleo y desarrollo de largo plazo, en un escenario donde Neuquén busca consolidarse como un actor central en la matriz energética argentina.

Este miércoles avanzó el proyecto de la Ley de GNL impulsado por Figueroa en la Legislatura - Foto: Legislatura Neuquén

La ley será debatida el 24 de junio

Tras obtener despacho favorable en comisión, el proyecto será tratado en el recinto legislativo el próximo 24 de junio, en una sesión que aparece como uno de los debates políticos y económicos más relevantes del año para la provincia.

Para Gaido, la iniciativa representa un nuevo paso en el camino iniciado con el desarrollo no convencional de Vaca Muerta y una oportunidad para profundizar el crecimiento que experimenta Neuquén desde hace más de una década.

El intendente aseguró que el acuerdo alcanzado por la Provincia con YPF puede convertirse en un punto de inflexión para la economía regional, con impacto directo en la generación de empleo, el movimiento comercial y las oportunidades para las próximas generaciones de neuquinos.