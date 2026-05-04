El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) abre una nueva inscripción a los cursos gratuitos de operador del Upstream y de seguridad operativa en yacimiento. En la convocatoria anterior se inscribieron más de 17.000 personas, lo que demuestra el interés que despertó esta iniciativa que impulsa la industria.

Esta nueva inscripción está abierta desde el 4 hasta el 20 de mayo, ingresando a la web IVM - instituto de formación técnica Vaca Muerta. El principal requisito es contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado y tener habilidades digitales básicas además de contar con conectividad para las actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas.

Los cursos para anotarse son los de formación como operador de perforación, fractura, instrumentación, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción, plantas de crudo y agua.

Cada capacitación tiene una duración de 4 meses, con clases presenciales que se dictarán de 14 a 18 o de 18 a 22 hs.; y las clases comienzan el 2/6. También estará disponible para inscribirse, el curso de seguridad operativa en yacimiento, que tiene una duración de un mes.

La cursada se realiza de forma presencial en la sede del IVM en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén, que está equipado con simuladores, laboratorios de química aplicada, de automatización, control de procesos, de telemetría y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico. En breve, se sumará la sede del Pozo Escuela, ubicado en Río Neuquén, para realizar las prácticas de campo de los cursos de operadores.

Se otorgarán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.

Acerca del IVM la nueva institución educativa, recientemente inaugurada, se propone ser un referente para la formación de futuros operadores y técnicos de Vaca Muerta, brindando la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.

Está conformado por las principales operadoras del sector: YPF, Pluspetrol, Chevron, PAE, TotalEnergies, Vista, Tecpetrol, Shell, Pampa, Phoenix y CGC; y las empresas de servicios: Halliburton, San Antonio Internacional, Oilfield & Production Services, DLS Archer, Contreras Hermanos, TSB, NOV, SLB, PECOM, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Calfrac Well Services, Wenlen, Huinoil, SIAM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, Pason DGS, y Marbar, y las alianzas estratégicas con Banco Santander, e International Health Services Argentina S.A.

Además, el IVM cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia del Neuquén, del municipio de la ciudad de Neuquén, y de los Sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y de Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.