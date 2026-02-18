Neuquén firmará la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream

“Estamos a punto ya de poder firmar el RIGI en el upstream sobre la producción incremental”, aseguró hoy el gobernador Rolando Figueroa. Se trata de un pedido que el Ejecutivo efectuó en diciembre al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo para que estas inversiones vinculadas al petróleo y gas sean incluidas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.



Dijo que la incorporación al RIGI ofrece “herramientas que van a permitirle a la industria ser mucho más eficiente y a su vez incentivar la inversión”. “Incentivamos la inversión porque tenemos solo una ventana de 30 años para poder producir gas y petróleo y para poder venderlos”, indicó Figueroa y remarcó que “tenemos que atraer las inversiones necesarias”.



Por otra parte, el Gobernador informó que participará del “Argentina Week”, que se desarrollará durante el mes próximo en Nueva York, Estados Unidos, y que contará con la presencia del presidente Javier Milei.



“Para nosotros es el Neuquén Week, porque una de las provincias que ha despertado mayor interés ha sido Neuquén”, indicó Figueroa y detalló que el 9 de marzo “vamos a estar con inversores en Nueva York” y el 12 “vamos a estar presentando las provincias los emprendimientos que tenemos para poderle ofrecer al mundo”.



