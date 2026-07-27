El alza del petróleo abre una nueva oportunidad para Vaca Muerta al mejorar la rentabilidad de las exportaciones y los proyectos de inversión. La fuerte suba del precio internacional del petróleo volvió a colocar a Vaca Muerta en el centro de las expectativas del mercado energético. El barril de Brent superó los USD 100 como consecuencia de la creciente tensión en Medio Oriente y de los riesgos que enfrenta el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el comercio mundial de crudo.

La posibilidad de interrupciones en el suministro global llevó a los operadores a incorporar una mayor prima de riesgo en las cotizaciones internacionales, impulsando un rally que beneficia especialmente a los países productores y exportadores de hidrocarburos. En ese contexto, la Argentina aparece entre los potenciales ganadores gracias al crecimiento sostenido de la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

Un precio internacional más elevado mejora de manera directa los ingresos por exportaciones. Cada barril vendido al exterior genera un mayor flujo de divisas y fortalece el aporte del sector energético a la balanza comercial, en un momento en que la producción de shale oil continúa marcando récords en Neuquén y aumentan los volúmenes destinados a los mercados internacionales.

Las estimaciones del mercado indican que un Brent estabilizado en torno a los USD 100 podría representar varios miles de millones de dólares adicionales en exportaciones de hidrocarburos para la Argentina, consolidando al complejo energético como una de las principales fuentes de generación de divisas durante el segundo semestre, cuando disminuye el ingreso de dólares provenientes de la cosecha agrícola.

El nuevo escenario también mejora la economía de los proyectos en Vaca Muerta. Con un barril por encima de los USD 100, aumenta la rentabilidad de las operaciones y se amplía el universo de desarrollos que resultan económicamente viables. Esto incentiva la perforación de nuevos pozos, acelera la puesta en producción de áreas ya desarrolladas y favorece nuevas decisiones de inversión por parte de las compañías que operan en la formación.

Las empresas con activos en Vaca Muerta también sintieron el impacto positivo en los mercados financieros. Las acciones de las principales petroleras argentinas registraron mejoras luego del salto del Brent, reflejando las mejores perspectivas de ingresos y generación de caja que ofrece un escenario de precios internacionales más elevados.

El conflicto geopolítico volvió a poner el foco sobre el Estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Cualquier amenaza sobre esa vía estratégica incrementa la incertidumbre sobre la oferta global y suele traducirse en fuertes movimientos alcistas en las cotizaciones internacionales, como ocurrió en las últimas jornadas tras la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y los ataques contra embarcaciones comerciales en la región.

Para la industria argentina, un petróleo caro representa además una oportunidad para consolidar el crecimiento de Vaca Muerta en un momento de expansión de la infraestructura de transporte. La ampliación de oleoductos, el desarrollo de nuevas terminales de exportación y los proyectos vinculados al GNL buscan incrementar la capacidad de evacuación de la producción, un factor clave para capitalizar un escenario internacional favorable.

Si bien un Brent por encima de los USD 100 también genera presión sobre los costos de refinación y puede trasladarse gradualmente a los combustibles, el impacto inmediato para el sector energético es ampliamente positivo. Mayores ingresos por exportaciones, mejores márgenes para las operadoras y un renovado atractivo para las inversiones consolidan a Vaca Muerta como uno de los principales beneficiarios del nuevo ciclo alcista del mercado petrolero.