La radio más escuchada del país refuerza su presencia en la región. Prima Multimedios anunció la renovación de la propuesta de LA 100 Neuquén, que ahora suma programación propia y contenidos locales para acompañar a la audiencia desde la FM 98.1.

En ese marco, el próximo lunes 8 de junio marcará el regreso de "Mañana Vemos", el programa conducido por Huguex Cabrera que iniciará su segunda temporada en el aire. El ciclo se emitirá de lunes a viernes de 10 a 12, y promete combinar información, actualidad, entretenimiento y la cercanía característica de la radio.

La propuesta local de LA 100 Neuquén regresa con información y actualidad regional.

La apuesta busca darle una identidad neuquina a una de las marcas radiales más importantes de Argentina, acercando a los oyentes contenidos vinculados con la realidad de la región sin perder el espíritu de LA 100. "La radio tiene una magia que nunca perdió, el poder acompañar al oyente y compartir lo cotidiano estén donde estén. Es un sueño para mí trabajar en esta emisora sabiendo lo que significa representar a Neuquén en esta histórica señal a nivel nacional. Los invito a escuchar LA 100, pero con la temperatura e información de los accesos de Neuquén", expresó Cabrera.

Sobre el origen del nombre del programa, el conductor explicó que surge de una frase que lo acompaña desde hace años: "La vida es hoy, mañana vemos". Según señaló, el objetivo es transmitir energía y optimismo en la segunda mañana. "Que cada día cuente es clave para valorar cada momento. No importa lo que estés atravesando en tu vida, queremos darte un empujón de energía bien neuquina", afirmó.

"Mañana Vemos" busca acercar la realidad neuquina a los oyentes de la FM 98.1.

Con este regreso, Prima Multimedios busca consolidar una propuesta que combine el alcance de una señal líder a nivel nacional con el valor agregado de una producción local, cercana y conectada con los temas que interesan a la comunidad. "Mañana Vemos" comenzará su nueva temporada el lunes 8 de junio y podrá escucharse de lunes a viernes de 10 a 12 por LA 100 Neuquén, FM 98.1.

Información, entretenimiento y figuras nacionales

Además del regreso de "Mañana Vemos" con Huguex Cabrera, LA 100 Neuquén refuerza su propuesta con una grilla que reúne algunos de los programas más escuchados del país y contenidos pensados para acompañar a los oyentes durante toda la jornada.

La programación comienza bien temprano con "El Club del Moro", el clásico ciclo conducido por Santiago del Moro, que se emite de lunes a viernes de 5:30 a 10 de la mañana y combina actualidad, humor, información y entretenimiento.

Santiago del Moro abre cada mañana la programación de LA 100 de lunes a viernes.

Desde las 10 y hasta las 12, llega la propuesta local con "Mañana Vemos", el programa encabezado por Huguex Cabrera, que vuelve para una nueva temporada con noticias, entrevistas, actualidad regional y la impronta neuquina que busca acercar la radio a la comunidad.

La segunda mañana continúa con "No Está Todo Dicho", el reconocido programa conducido por Guido Kaczka y Claudia Fontán, que se emite de lunes a viernes de 10 a 14, consolidándose como uno de los espacios más elegidos por la audiencia nacional.

Guido Kaczka y Claudia Fontán lideran una de las franjas más escuchadas de la radio.

Por la tarde, de 17 a 20, el aire se renueva con "Atardecer de un Día Agitado", la propuesta de Guillermo López que combina humor, actualidad y compañía para el regreso a casa.

Guillermo López acompaña las tardes con humor, actualidad y buena compañía.

Los fines de semana también tienen su espacio destacado. Los sábados, de 9 a 13, Coco Sily conduce "Todo Queda en Casa", mientras que los domingos de 10 a 14 llega "Abierto los Domingos", con una propuesta distendida para cerrar el fin de semana.

Con esta combinación de figuras nacionales y producción local, Prima Multimedios busca fortalecer la identidad de LA 100 Neuquén, ofreciendo una programación diversa, cercana y adaptada a los intereses de la audiencia de la región.