Falleció el cantautor Gabo Ferro: tenía 54 años

El músico y compositor Gabo Ferro falleció a los 54 años. La causa de su muerte aún se desconoce. "En este día triste, despedimos al adorado artista Gabo Ferro. Nos abrazarán siempre sus canciones, su poesía y su generosa sonrisa. Sabemos que es una persona y artista muy querido. Agradecemos el respeto en este momento para con sus familiares y amigxs" informó su manager en un comunicado.

Ferro saltó a la fama con Porco, banda que lideró de 1992 a 1998 y que se hizo famosa en la escena under con dos discos: Porco y Naturaleza muerta. Durante siete años se dedicó a estudiar Historia y retomó su carrera como solista, en 2005, con la aparición de Canciones que un hombre no debería cantar, disco al que le siguieron Todo lo sólido se desvanece en el aire y Mañana no debe seguir siendo esto, entre otros trabajos.

En 2016 lanzó, El palsus del jinete ciego, lo que fue su último trabajo.

También dedicó su tiempo a la escritura y publicó, en 2009, Barbarie y civilización: sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas (1835-1852); al que le siguieron Degenerados, anormales y delincuentes. Gestos entre ciencia, política y representaciones en el caso argentino, en 2010; y Costurera Carpintero. Antología de letras de canciones de Gabo Ferro, en 2014 que prologó Diana Bellessi.