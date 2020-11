Para fanas de The Big Bang Theory: vuelve el joven Sheldon

La cuarta temporada de "Young Sheldon", spin-off de la popular sitcom "The Big Bang Theory" que narra la infancia del querible e insoportablemente brillante Sheldon Cooper, estrenará este lunes a las 21.35 por la pantalla de Warner Channel, y su protagonista, el jovencito estadounidense Iain Armitage, adelantó que en esta entrega el personaje "va a darse cuenta de lo mucho que tiene para aprender de la vida".



El preadolescente y correctísimo actor de 12 años que desde 2017 interpreta al icónico científico de la serie original, dialogó con Télam acompañado por Zoe Perry, la actriz que encarna a Mary, su madre, quien por su parte aseguró que los fans verán "muchos éxitos y también algunos conflictos" a raíz de la decisión de permitirle a su hijo que comience a estudiar en la universidad.



La comedia, creada al igual que su antecesora por el guionista Chuck Lorre y que cuenta entre sus productores ejecutivos con Jim Parsons -el mismísimo Sheldon de "The Big..."-, volverá a la televisión en Argentina luego de que la grabación del último episodio de la tercera temporada fuera suspendida por el estallido de la pandemia de Covid-19.



Por eso, la trama retomará lo que no llegó a contar e inaugurará esta nueva entrega con la ceremonia de graduación del superdotado Sheldon de la escuela, la cual finalizó poco antes que su hermano mayor, Georgie (Montana Jordan), y adelantándose por mucho a su gemela, Missy (Raegan Revord).



El acontecimiento ocurrirá luego de que el niño prodigio encontrara varias cartas de distintas universidades interesadas en tenerlo como alumno que Mary le había ocultado a él y a su marido, George (Lance Barber).



El padre, a pesar de sus diferencias con Sheldon -él, un entrenador de fútbol americano en la escuela y su hijo, un insaciable nerd-, decide ayudarlo y graban juntos un video para convencerla de embarcarse en la idea.



Durante la historia narrada en esta serie, el protagonista y su familia, que viven en la tradicional y ficticia localidad de Medford, en el estado de Texas, deberán lidiar, con mucho cariño de por medio, con el joven Cooper, quien afianza cada vez más su personalidad obsesiva, caprichosa y muchas veces sobradora y socialmente incómoda.



En ese sentido, los pasos de comedia de la serie repiten el exitoso esquema de la original, concluida el año pasado tras 12 temporadas, en las que Sheldon no sólo da que hablar por sí mismo sino que evoluciona a través de su entorno, en ambos casos compuesto por un abanico de personajes que oscilan entre el amor y el odio.