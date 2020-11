Los teatros neuquinos piden abrir sus puertas en diciembre

Pasan los meses y el coronavirus no baja su número de contagios en la provincia de Neuquén, y hasta se podría pensar que con la llegada de los días cálidos y la frecuencia de la gente en la calle, la cifra sería aún peor en los próximos días. Sin embargo la otra pandemia, la económica también se hace sentir cada vez más fuerte en la región con la devaluación del peso y el estancamiento de actividades laborales.

En este caso, el mundo artístico es uno de los más golpeados por la pandemia debido a que las puertas de los teatros se mantienen cerradas desde la aplicación de la cuarentena en marzo. Muchos de los protagonistas se vieron obligados, con el tiempo, a reinventarse con la ayuda de la tecnología. Las clases de teatro, al igual que las obras o los recitales de músicos, comenzaron a proyectarse poco a poco por la plataforma de zoom. De esta manera, tímidamente, volvieron a aparecer los ingresos en la actividad, aunque nada sería más atractivo que volver a la forma presencial.

Tal es el caso de Pablo Todero, director del teatro Ámbito Histrión, quien habló con AM550 La Primera y 24/7 Canal de Noticias y contó cómo pudo subsistir en estos meses atípicos: "Nosotros no cerramos las puertas del teatro nunca, pero nos vemos imposibilitados de tener funciones con público y tener clases presenciales. En mi caso en particular, tengo por suerte varios grupos de teatro virtual durante el año. Tengo talleres de actuación como dirección, y con eso vengo sosteniendo mi trabajo".

Todero consideró su situación pero destacó que hay colegas que están atravesando momentos peores. "Hay teatros que están mejores que otros, algunos tienen más riesgo de cerrar que otros. Cada vez se hace más difícil por los gastos de alquileres".

Muchos trabajadores de la zona, ante el cierre obligado de sus actividades, se vieron presionados a cambiar de profesión, de rubro, hasta de pasión, para poder ganar dinero. Todero fue consultado ante un hipotético caso pero el artista fue muy convincente con sus raíces: "El teatro es mi profesión, es mi pasión. Me formé para esto y voy a defenderlo porque es lo que hago. Yo sostengo mi actividad, por más que mis ingresos fueron golpeados, he podido sostener el año".

Tras la reunión con las autoridades de Cultura y Salud de la Provincia de Buenos Aires, se acordó que podrán funcionar los teatros en la temporada de verano ajustados al protocolo sanitario. En Neuquén aún no se estableció ningún anuncio pero desde el sector consideran que puede aplicarse y abrir perfectamente.

"Hay que entender que la actividad puede funcionar con protocolo. Las funciones y clases con protocolo no generaron contagios en otros lugares. Si te habilitan vuelos, viajan uno al lado del otro y te dan de comer para que te bajes el barbijo, no veo porqué no pueden estar a dos metros de distancia los espectadores de teatro. Nuestra necesidad más grande es acordar protocolos para que a partir de diciembre, enero pueda empezar funcionar la actividad"; resumió el director del Ámbito Histrión.