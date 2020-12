El Polaco y Barby Silenzi separados

El Polaco y Barby Silenzi pusieron fin a su relación a seis meses del nacimiento de su hija Abril. Tras fuertes rumores de crisis y terceros en discordia ella dejó la casa familiar y se fue con su bebé al departamento de soltera. La noticia la confirmó este fin de semana el periodista de espectáculos, Ángel de Brito en sus redes sociales.

Lo que era un simple rumor se convirtió en un hecho y, si bien ambos desmentían la ruptura durante las últimas semanas con posteos románticos, ahora no lo hicieron.