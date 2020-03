Mirtha Legrand cumple la cuarentena y suspende sus programas

View this post on Instagram

Debido a los hechos de pu00fablico conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conduciru00e1 sus clu00e1sicos programas de TV hasta nuevo aviso. La decisiu00f3n fue tomada en conjunto por la productora @storylabarg , @eltrecetv y la propia conductora. En las pru00f3ximas horas, se informaru00e1 quu00e9 sucederu00e1 con las pru00f3ximas emisiones de los programas. u2757ufe0f https://ov.pemsv06.net/pulpo/pulpo_bulktest_270/jl1ncx_1dc87e