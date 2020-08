La radio hoy cumple 100 años. La primera transmisión de radio, tal como se conoce fue en la Argentina. Los denominados locos de la azotea: Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dieron inicio a la radiofonía argentina cuando transmitieron la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo en 1920.

Mejor informado entrevistó al periodista, locutor y presentador de radio y televisión, Julio Lagos. El experimentado profesional trabajó en el diario El Mundo, en radio Rivadavia, Continental, Mitre. En las revistas Tía Vicenta y El Gráfico. Además de numerosos ciclos en televisión.

-Mejor Informado: ¿Como es su vinculación con la radio?

-Julio Lagos: Probablemente a todos nos pasó lo mismo. La costumbre de escuchar la radio en familia. Empezó como una curiosidad cuando era un niño. Además, la cosa histriónica que uno tiene, esto de ser charlatán y participar siempre en los actos escolares. Con otro dato, en la secundaria me gustaba más escribir que las matemáticas entonces la palabra como herramienta de expresión fue algo que apareció como una posibilidad. Después esa vocación fue conocimiento.

-M.I: ¿Qué es la radio para usted?

-J.L: La radio es de entrecasa. A la tele vas, salís. La radio es cotidiana. Hacer radio es fabricar recuerdos. Eso es de largo plazo. La tele es un fuego artificial deslumbra y se apaga. La radio es una cuenta de ahorro fenomenal siempre te da la ganancia del afecto del oyente

-M.I: ¿En pandemia la radio toma otra importancia?

-J.L. A lo mejor nos olvidamos de la importancia que siempre tuvo la radio. Cuando no hay pandemia la radio acompaña la mas terrible enfermedad de la humanidad: la soledad. Con esta pandemia es terrible y va a pasar. Pero aquella otra enfermedad, la soledad no va a desaparecer. Para todos aquellos que están solos está la radio.

-M.I. Algunos consideran que con la irrupción de nuevas tecnologías la radio perdería su espacio entre el público. ¿Lo considera así?

-J.L: Los medios se van nutriendo. Cuando empezó el cine era mudo. Hoy tiene sonido envolvente. Se sigue llamando cine. La radio empezó sin imagen. Ahora tiene imagen. Y se sigue llamando radio. Para hacer radio hay que usar todas las tecnologías que aparecen ahora y también las redes Facebook, Instagram, Twitter. Somos los locutores los que tenemos que desarrollar otras maneras de llegar con nuestros contenidos, eso es lo importante llegar a la gente. Es como un caramelo, cambia el envoltorio, pero lo fundamental es llegar al oyente. Y para eso hay que estudiar. Uno va aprendiendo toda la vida. Yo fui el pionero en las transmisiones por internet en el año 1997.Y en 1999 puse una cámara en el estudio de radio y todos me decían que eso no era radio. Pero si, es radio con una cámara. Hoy tenemos que salir a buscar más oyentes. Por ahí están y hay que salir a buscarlos y usar todas las tecnologías que tenemos.

-M.I: Y para los jóvenes que empiezan a interesarse por la radio. ¿Qué les diría?

-J.L: Primero le diría que no hay trabajo. Hay una crisis muy grande en Buenos Aires. Desapareció 1190 Radio América, desapareció Radio El Mundo. No están en el dial. Pones y hay un ruido. Y hay radios que no están pagando. Está difícil la situación. Y claro que la vocación también es importante. Ahora si vos querés ser famoso aprende a bailar salsa y andá a la televisión. En cambio, si vos querés contar historias la radio es fantástica. Hoy se cumplen 100 años de la primera transmisión de la radio. Pero también se cumplen 100 años de alguien que escuchó por primera vez