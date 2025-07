El GPS no detectó el desnivel y un enfermero neuquino cayó al canal en Fernández Oro

Un nuevo accidente se registró este domingo en el tramo de acceso a la Ruta Provincial 65, en Fernández Oro, donde un auto particular cayó al canal cementado que corre paralelo a la calzada. El conductor, un enfermero oriundo de Neuquén, logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones, aunque el vehículo quedó atrapado en el lecho seco del canal. El hecho ocurrió en una zona donde ya se han reportado múltiples siniestros similares, lo que vuelve a poner en agenda la falta de señalización adecuada y la necesidad de intervenciones viales urgentes.

Según testigos, el conductor intentaba salir de la localidad para tomar la Ruta 65 cuando, al llegar a una curva sin cartelería ni advertencias visuales, la tecnología GPS del vehículo no detectó el desnivel y terminó precipitándose al canal. El tramo, que carece de iluminación y señalización vertical, representa un riesgo constante para quienes no conocen la zona, especialmente en horarios nocturnos o con visibilidad reducida. “No es la primera vez que pasa. Ya hemos visto varios autos caer ahí, y nadie hace nada”, expresó un vecino.

El canal, que en esta ocasión no tenía agua, evitó consecuencias mayores, pero el impacto fue suficiente para dejar el vehículo inutilizado. Personal del Destacamento de Seguridad Vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir al conductor, que fue evaluado por profesionales del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME). El enfermero se encontraba en buen estado de salud y no requirió traslado hospitalario.

El enfermero pudo salir por sus propios medios y no requirió el traslado hacia el hospital

Este hecho se suma a otros registrados en los últimos meses en el mismo sector. En abril, un carro con un autoelevador se desprendió de un camión y terminó dentro del canal. Días atrás, el titular de la delegación de Trabajo de Allen, Facundo Sánchez, también cayó con su vehículo al desagüe tras esquivar una moto sin luces. En todos los casos, los conductores coincidieron en señalar la ausencia de carteles, iluminación y advertencias viales, lo que convierte al canal en una trampa invisible para quienes transitan por primera vez.

Vecinos y referentes barriales insistieron en que la falta de intervención estatal pone en riesgo vidas. “No podemos esperar a que haya una tragedia para que actúen. Ya son demasiados los casos”, reclamó una vecina que presenció el accidente. En redes sociales, el hecho fue compartido, lo que generó una ola de comentarios que exigen acciones concretas.

-