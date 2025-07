Un falso cura pidió dinero a fieles en Bariloche y El Bolsón y ya fue denunciado en México y Chile

El Obispado Bariloche advirtió ante la presencia de un hombre que se presenta como sacerdote católico, pero que no pertenece a ninguna diócesis reconocida. Se trata de Gerardo Enrique Rojas Barrientos, quien en los últimos días se acercó a parroquias de El Bolsón y Bariloche, solicitando comida, alojamiento y dinero para regresar a su país. El obispo Juan Carlos Ares confirmó que el individuo no presentó documentación que acreditara su condición religiosa, y que su relato despertó sospechas entre los miembros de la comunidad eclesiástica.

El episodio comenzó el martes pasado, cuando Rojas Barrientos se presentó en la Parroquia de El Bolsón, justo en un momento en que el sacerdote a cargo se encontraba en Bariloche. Luego, acudió al hogar Emaús, dependiente del Obispado, donde pidió asistencia. “Se identificó como mexicano y dijo ser sacerdote, pero no tenía papeles. Solo dejó un número de teléfono de Estados Unidos”, explicó Ares. La situación motivó una búsqueda de antecedentes, que derivó en la confirmación de denuncias previas en México, donde el mismo hombre se habría presentado como costarricense y habría solicitado dinero con el mismo argumento: regresar a su país.

La investigación del Obispado reveló que Rojas Barrientos ya había sido denunciado en la Diócesis de Cuernavaca, México, en octubre de 2024. En esa ocasión, el obispo Ramón Castro Castro lo señaló por usurpación de funciones, al hacerse pasar por sacerdote, obispo, médico e incluso policía, utilizando documentación apócrifa. El falso clérigo habría afirmado haber sido nombrado obispo por el Papa Francisco para una supuesta “Rota Sanitaria del Vaticano”, y habría mostrado un escudo episcopal falsificado para reforzar su relato. En redes sociales, se presenta como médico oncólogo y participó en eventos no vinculados con la vida religiosa, lo que refuerza las sospechas sobre su identidad.

El hombre operó de la misma manera en México y Chile

Ares relató que el hombre también habría estado en Puerto Montt, Chile, donde se presentó con una historia similar. El arzobispo de esa ciudad, Fernando Ramos, confirmó que Rojas Barrientos no pertenece al clero chileno, y que su relato coincide con el de un exsacerdote sancionado durante el papado de Benedicto XVI, aunque no se pudo verificar si se trata de la misma persona. “Lamentablemente, vive de esto. Es un impostor y puede causar mucho daño”, advirtió Ares, quien pidió a la comunidad no ofrecer dinero ni alojamiento a personas que no acrediten pertenencia a congregaciones reconocidas.

El caso generó preocupación en la región cordillerana, donde el hombre habría recorrido otras localidades, repitiendo su esquema de engaño. En Bariloche, se presentó en los estudios de El Seis TV, solicitando ayuda económica para regresar a México. En la entrevista, sostuvo que había sido víctima de una falsa promesa en Chile, y que ahora se encontraba varado. Sin embargo, no logró explicar por qué no recurrió al Obispado local para canalizar esa ayuda, ni presentó documentación que respaldara su historia. “Nos vemos en la necesidad de advertir y comunicar que esta persona no es sacerdote católico ni religioso de ninguna congregación”, indicó el comunicado oficial del Obispado.

