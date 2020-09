El Chaqueño Palavecino fue dado de alta y se recupera en casa

View this post on Instagram

PARTE DE PRENSA OFICIAL Martes 29 de Septiembre 10:30 hs Parte Mu00e9dico Y finalmente llegu00f3 la noticia mu00e1s esperada!!!! ud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73 ud83dude4cud83cudffbEl Chaqueu00f1o Palavecino acaba de ser dado de alta!!!ud83dude4cud83cudffb Seguiru00e1 su proceso de recuperaciu00f3n desde su casa. ud83dude4fud83cudffbAgradecemos infinitamente y de todo corazu00f3n todo el acompau00f1amiento recibido, el amor, las buenas energu00edas y las oraciones para que Oscar salga adelante. ud83dude4fud83cudffbGRACIAS GRACIAS GRACIAS!!ud83dude4fud83cudffb