Rocky, entre los estrenos de Netflix en octubre

Netflix trae estrenos y clásicos a la pantalla en octubre. En el mes de Halloween, la plataforma trae una larga lista de opciones relacionadas con esta celebración y muchas otras de suspenso y terror. No faltan las producciones originales de la plataforma ni nuevas temporadas de series aclamadas por la audiencia como 'The Flash' (Temporada 6), 'Riverdale' (Temporada 4) o 'Arrow' (Temporada 8).

Además, una nueva tanda de episodios de 'Misterios sin resolver', para quienes se han enganchado con esta nueva versión de la serie que tuvo gran popularidad en los años años 80 y 90.

También para los fanáticos del boxeo, Rocky, Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed: Corazón de campeón, Creed II: Defendiendo el legado: Rocky es una saga de populares películas de boxeo, escritas y estelarizadas por Sylvester Stallone, en el papel de Rocky Balboa.

1: Batman: El caballero de la noche, El rescate, Pacto criminal, El agente de C.I.P.O.L., Blade Runner 2049, Godzilla, La esposa que conozco: Temporada 1, How to Get Away With Murder: Temporada 6 y Buenos días, Verónica.

2: Vampires vs. the Bronx, Ahí te encargo y Emily en París.

7: El Halloween de Hubie.

9: Rapera a los 40, Riverdale: Temporada 4, La universidad para sordos y La maldición de Bly Manor.

12: Dunkerque.

15: Distanciamiento social, Solo los valientes, Guía de una niñera para cazar monstruos.

16: Alguien tiene que morir, El juicio de los 7 de Chicago, La Revolución, Grand Army y Star Trek: Discovery: Temporada 3.

17: Flash: Temporada 6.

21: No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3 y Rebeca.

22: The Alienist: El ángel de la oscuridad, Tú, yo y ella: Temporada 5 y El cadáver.

23: Gambito de reina, Más allá de la Luna, Rocky, Rocky II, la revancha, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed: Corazón de campeón, Creed II: Defendiendo el legado, Bastardos sin gloria y Se busca.

27: Arrow: Temporada 8.

28: Amor de calendario y No me las toquen.

30: Somebody Feed Phil: Temporada 4, Menéndez: El día del Señor y Su casa.