Luis "Pity" Murúa asumió como técnico en Maronese

El reconocido entrenador chubutense Luis Ignacio Murúa asumió ayer martes como nuevo entrenador del Club Maronese, con vistas a la participación del elenco de la capital neuquina en las competencias de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) para lo que resta de la temporada, pero apuntando a realizar una buena campaña en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 donde el "Dino" será uno de los representantes provinciales.

Será su segundo ciclo en la institución del oeste capitalino, "fue hace dos años, no me fue bien, no se consiguieron buenos resultados. Me fui yo, por decisión propia. Nadie me echó, ni me fui de mala manera y seguí teniendo una buena relación con Hugo Sila (presidente de Maronese), siempre hablando de fútbol y comunicándonos en forma seguida", comentó en el programa Grito Sagrado que se emite por el Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias en Canal 6 de Cablevisión.

Las declaraciones de Murúa en Grito Sagrado

"Pity" a punto de cumplir 64 años, tiene un extenso recorrido como director técnico, con varios ascensos, sobre todo en el fútbol del interior. Ha dirigido a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Guillermo Brown y Deportivo Madryn de Puerto Madryn, Racing de Trelew, Sol de Mayo de Viedma, Alvarado de Mar del Plata, Santamarina de Tandil, Patronato de Paraná, Ferrocarril Sud de Olavarría, Sportivo Desamparados de San Juan, Textil Mandiyú de Corrientes, Germinal de Rawson, Independiente de Neuquén y ahora nuevamente en Maronese.