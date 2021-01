Revelaron cómo se enteró Vicuña del embarazo de Pampita

En el día de su cumpleaños, Pampita anunció públicamente que espera su primera hija con el empresario Roberto García Moritá n. Desde ese momento comenzaron los interrogantes sobre si su ex pareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña , ya sabía de la dulce noticia.

Desde el entorno de la modelo revelaron que Pampita le contó su embarazo incluso antes que a sus tres hijos en común: Bautista, Benicio y Beltrán. “Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, informaron.