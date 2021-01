The Stand, una serie inspirada en... una pandemia

"The Stand", serie basada en la novela homónima de Stephen King sobre un mundo diezmado por una pandemia en el que los sobrevivientes se ven envueltos en una lucha a todo o nada entre el bien y el mal, estrenará mañana a través de la plataforma de streaming de Starzplay.



Con un elenco de lujo encabezado por Whoopi Goldberg, "The Stand" marca un hito más para el prolífico escritor estadounidense, cuya obra tuvo ya más de 200 adaptaciones cinematográficas, televisivas, teatrales y hasta en el formato de novela gráfica.



Justamente, esta es la segunda adaptación para la pantalla chica para esta novela publicada originalmente en 1978 -una de las más vendidas de su exitosa bibliografía-, después de la versión que la cadena ABC realizó en 1994, también con un reparto de figuras y un gran presupuesto para la época de más de 6 millones de dólares por episodio.



La trama de la nueva miniserie de nueve capítulos presenta un mundo postapocalíptico, abatido por una plaga que mató a la mayor parte de la especie humana.



El destino de lo que queda de la humanidad descansa sobre los hombros de la Madre Abigail (Goldberg), de 108 años, y de un puñado de sobrevivientes, amenazados por Randal Flagg, el Hombre Oscuro (Alexander Skarsgård). El villano, un habitual en las novelas de Stephen King, porta una sonrisa letal y poderes inimaginables.



"Durante los dos años que pasamos produciendo 'The Stand', todos sentimos la responsabilidad de adaptar lo que puede ser el trabajo más querido de uno de los narradores más queridos del mundo, pero ninguno de nosotros podría haber imaginado que la obra maestra de Stephen King de hace 40 años sobre una pandemia mundial llegaría a ser tan inquietantemente relevante", dijo a la prensa Benjamin Cavell, showrunner y productor ejecutivo, sobre el momento que le tocó a la serie para debutar.



Además de Goldberg y Skarsgård, la serie también presenta a figuras de la talla de James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara, Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater, Daniel Sunjata y Greg Kinnear. Josh Boone ("The New Mutants") se desempeña como director y productor ejecutivo del primer y último episodio de la serie.