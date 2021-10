Zulemita y D'Onofrio, ¿Romance confirmado?

La noticia bomba la activaron en el programa "Los Ángeles de la Mañana". Allí se informó que el dirigente y la empresaria están en pareja desde hace varios meses.

La panelista y periodista Maite Peñoñori confirmó el romance totalmente inesperado para todos. Ni el conductor, Ángel De Brito se la esperaba. La información que dio es que Zulemita Menem está en pareja nada más ni nada menos que con el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio.

"Ellos son muy cuidadosos, no se muestran. No son jóvenes… Él es grandecito, tiene nietos, es grande. Ella no es abuela, tiene hijos. Este romance viene hace un tiempo, pero él estaba casado. Ella es muy famosa y él es muy importante. No es actriz… la hemos entrevistado",