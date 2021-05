Murió Olympia Dukakis, ganadora de un Oscar

La actriz estadounidense Olympia Dukakis, ganadora de un Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1988 por la película "Hechizo de luna" y conocida por sus papeles en filmes como "Poderosa Afrodita" y "Flores de acero", falleció hoy a los 89 años en Nueva York.



Dukakis, que según su hermano llevaba luchando con una salud deteriorada hace varios meses, había hecho su debut en la industria cinematográfica en 1964 con un rol menor en "Lilith", película dirigida por Robert Rossen con elenco integrado por otros reconocidos nombres del ambiente, como Warren Beatty, Jean Seberg, Peter Fonda y Gene Hackman.



Sin embargo, su salto a la fama se produjo a sus 56 años con "Hechizo de luna" (1987), la comedia romántica de Norman Jewison en la que interpretó con mucho carisma y humor a la madre de la protagonista, Loretta Castorini, encarnada por la actriz y cantante Cher, quien fue galardonada como Mejor Actriz por la Academia ese año.



Dukakis también recibió el Globo de Oro por ese papel, que le valió nominaciones en los Bafta británicos y otros certámenes de la industria y la crítica, y obtuvo tres nominaciones en los premios Emmy por los filmes de televisión "Lucky Day" (1991), "More Tales of the City" (1998) y "Juana de Arco" (1999).



Además, la actriz integró el elenco de la exitosa "Flores de acero" (1989), realizada por Herbert Ross, junto a Julia Roberts, Sally Field, Dolly Parton y Shirley MacLaine, y de "Poderosa Afrodita" (1995), de Woody Allen, con Mira Sorvino y Elena Bonham Carter.



La trayectoria de Dukakis no sólo en cine y televisión sino también en teatro fue retratada en el documental "Olympia", de Harry Mavromichalis, que estrenó en julio del año pasado.