“La llamé”: Pampita aseguró que encaró a María Vázquez tras la polémica y filtró cómo se lo tomó

Un nuevo capítulo se sumó a la extensa historia de roces en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, Pampita volvió a estar en el centro de la escena luego de que circularan supuestas críticas hacia ella por parte de María Vázquez y su esposo, el reconocido polista Adolfo Cambiaso. El comentario, realizado durante una entrevista por el estreno de la serie En el nombre del polo, generó una cadena de repercusiones que terminaron con una inesperada llamada telefónica entre ambas modelos.

Todo comenzó con una frase lanzada por María Vázquez en tono casual: “Adolfito fue siempre la peor parte del polo”, mientras que Adolfo Cambiaso agregó: “Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte”. Aunque no mencionaron nombres, Pampita interpretó que el comentario podría aludir a ella y reaccionó ante las cámaras con cierto malestar. La situación escaló rápidamente en los medios y las redes.

Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, la conductora de Los 8 Escalones decidió dar un paso hacia la reconciliación. A través de un video en sus redes sociales, explicó cómo se sintió con la situación y reveló que se comunicó directamente con María Vázquez. “Averigüé su teléfono y la llamé. Le dije que no me gustaba lo que se había generado, que no quiero esas rivalidades entre mujeres en mi vida”, expresó.

En esa conversación, Pampita le aclaró a María Vázquez que no había visto la nota completa antes de dar su primera opinión y que, al verla más tarde, notó que Vázquez nunca la había nombrado ni criticado. También aprovechó para pedirle disculpas por el malentendido, demostrando una actitud empática y conciliadora.

“Estoy en una etapa donde quiero evitar estos conflictos. Me parecía justo hablarlo y aclararlo con ella. No quiero contribuir a esa imagen mía que algunos medios instalan”, señaló Pampita, quien remarcó su intención de predicar con el ejemplo y apostar por relaciones más sanas entre mujeres.

Más allá del malentendido, el episodio evidenció lo rápido que se pueden desvirtuar los mensajes en el mundo mediático. Una declaración ambigua, una interpretación apresurada y la amplificación por parte de los portales de noticias bastaron para generar una tensión que, en este caso, fue desactivada a tiempo. El gesto de Pampita de chequear la información y resolver el conflicto cara a cara marca una diferencia en un entorno donde muchas veces se prioriza el show por sobre el diálogo sincero.

La actitud de la modelo fue valorada por muchos en redes, que destacaron su madurez al enfrentar el conflicto de forma directa y privada, sin escalarlo innecesariamente. También se abrió un debate sobre cómo la prensa tiende a enfrentar a mujeres del ambiente sin fundamentos sólidos.

Finalmente, Pampita cerró el tema afirmando que no tiene ningún problema con María Vázquez y que desea mantener un vínculo respetuoso. En un ambiente donde los enfrentamientos suelen ser moneda corriente, su decisión de desactivar el conflicto en lugar de amplificarlo fue celebrada como un gesto poco habitual y muy necesario.