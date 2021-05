Acusaron a Paulina Cocina de racista

En los últimos días Paulina Cocina contó que en algunas provincias se conoce al zapallo anco como “coreanito”. Sorprendida, empezó una campaña extender el uso de ese nombre, pero en las redes sociales algunos tildaron la iniciativa como “racista” por lo que debió dar de baja a la convocatoria.

Todo comenzó como una excusa para compartir recetas con ese tipo de zapallo. Al enterarse de que en algunas regiones del país se lo conocía como “coreanito”, la cocinera inició una investigación con la que llegó a la conclusión de que en 12 provincias argentinas estaba instalado ese nombre, mientras que en el resto no.

Su propuesta de extender la utilización de este término no tuvo una adhesión unánime: una seguidora le dedicó un extenso posteo bajo el título “Paulina Cocina es racismo”.

“Me vi obligada a realizar un post al respecto porque agoté todas las instancias anteriores (le mandé 20 privados, le escribí en un post público, le hablé a sus conocidos) y no obtuve respuesta”, comenzó @ohayolily en su perfil de la red social Instagram.

“Al principio no me parecía lo más grave del mundo pero mientras más historias hacía, más alevoso me parecía el ‘coreanito’”, indicó. Acto seguido sostuvo: “Argentina es un país muy cargado de racismo y no necesitamos más. Me angustia porque con esta ‘campaña’ lo que hace es reproducir un discurso que es reducir a las personas a un gentilicio”.

“En resumen, lo que pido Paulina es que la cortes con esta campaña que de mínima es innecesaria, y de máxima, es racista. No lo necesitas. Y nosotrxs tampoco.⁣ Basta. No es gracioso. Es racismo”, cerró.

La polémica llegó a Twitter donde el nombre de la influencer fue tendencia y dividió las aguas: mientras algunos la criticaron, otros salieron a bancarla. A raíz de esto, ella misma le puso fin a la polémica. En sus historias de Instagram anunció: “Vengo a suspender la causa coreanito y voy a explicarles por qué”.

“En el transcurso de la mañana recibí un par de mensajes y un artículo que pude leer en el cual hay gente que se sintió ofendida o que le parece mal esto del coreanito porque es un gentilicio de corea y remite a la comunidad asiática”, comenzó.

Fiel a su estilo reconoció: “Les cuento muy honestamente que me cuesta un poco verlo, pero también entiendo que eso no es excusa suficiente para decir ‘no me importa’ porque me importa. Entonces decido suspender”. Tras aclarar que nada fue hecho con mala intención cerró el tema pidiendo disculpas a todo aquel que se haya sentido mal o afectado.