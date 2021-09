Apareció Marianela, la supuesta amante de Benjamín Vicuña

Marianela, la moza cordobesa con la que el actor supuestamente habría tenido el approach le envió un mensaje a Ángel de Brito y él lo leyó al aire en su programa LAM:

"Respecto al tema que me han planteado últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva",

Para el conductor, Marianela no niega el romance con esta frase. “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, porque si no decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”, agregó.

“No puedo salir a aclarar cada cosa que se dice", respondió

Otro de los fragmentos del comunicado de Marianela fue:

No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generan amor, compasión, paz, alegría y empatía. Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación, transmutación, perdón, cura. Gracias”.

Antes de la aparición de Marianela, Benjamín Vicuña se comunicó con la producción de LAM para dar su versión de los hechos.

"Hola buen día estoy grabando. Quiero dejar en claro que todo este tema con la moza es absolutamente falso. Yo me mantengo al margen de todo porque es realmente insoportable".

La China Suárez, por su parte, no hizo referencia a este tema, sólo se comunicó con Marcelo Polino. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, dijo la madre de Magnolia y Amancio Vicuña en Polino auténtico, a la vez que detalló: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”.

En fin, cada uno sacará sus propias conclusiones de esta novela que parece tener varias temporadas más.