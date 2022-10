Georgina confesó que estuvo con un participante de GH: "vino a mi casa"

La casa más famosa del país abrió sus puertas para recibir a los 18 nuevos participantes de "Gran Hermano 2022", el público estuvo expectante y las repercusiones por quienes ingresaron al reality de convivencia fueron tantas como variadas. Una de las más sorpresivas fue la de Georgina Barbarossa que aseguró que conocía muy bien a uno de ellos.

La conductora de "A la Barbarossa" expresó en su programa que conoce a "Alfa", el participante de 60 años. Nancy Pazos quiso saber detalles del vínculo y fue al hueso: "¿Lo conocés vestido o desnudo?". "Lo conozco mucho", respondió Georgina.

"Hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles", se atajó la artista, sin embargo agregó que se vieron durante la pandemia y que a pesar de que sus hijos no lo conocen, su sobrina Sofía, sí.

Walter Santiago se presentó como "Alfa" y contó que le gustan las motos y los autos antiguos. Con esos datos, Analía Franchín le preguntó si la llevó a andar en moto, "No, pero vino a casa con autos antiguos", confirmó Barbarossa.

Nancy Pazos quiso saber cómo se conocieron y fue en ese momento que Barbarossa se sinceró al comentar que fue a través de redes sociales . Sin embargo, más allá de que reconoció que es muy seductor, el vínculo no continuó post pandemia.

"Él me preparó unas empanadas de tripa gorda, yo le dije 'eso debe ser un asco' y él me dijo 'yo te voy a llevar a tu casa y vas a ver qué ricas'", expresó la conductora que aclaró "No fuimos novios".