Lo que no sabés de Gran Hermano: sexo, mentiras y arreglos

Pamela Bevilacqua, ex participante de Gran Hermano, brindó polémicos detalles sobre uno de los realities más vistos de la televisión.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Pamela contó que hubo personas que no la pasaron muy bien. Dijo que para mantenerse en la participación había que “tunearse”, generar contenido que fuera “quilombero” y aseguró que “había mucha mentira de trasfondo”.

Sobre los castings, la participante durante el año 2011, afirmó que algunas mujeres permitían que “las tocaran por demás, por la posibilidad de conseguir algo”. “A mí nunca me pasó nada, pero sí hubo mujeres que accedieron a tener sexo en el casting”, aseguró. “A mí no me llenaba y me ponía mal tener que hacer cosas que no querían que pasaran”, agregó.

Con respecto a Cristian U, expresó que él tenía un trato diferencial que, por supuesto, molestaba a todos. Dijo que el resto de los participantes no podía entrar todo el tiempo al confesionario, mientras que Cristian, sí. “Ni hablar cuando se fue y volvió a entrar. Que gane Cristian U estuvo arreglado porque generaba rating”, concluyó.