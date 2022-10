Jey Mammón destrozó a Martina de GH: "no es opinión, es fobia"

Jey Mammón, fiel a su estilo para estos temas comentó en su Twitter todos los detalle del estreno de Gran Hermano por Telefe y no dejó pasar el polémico comentario de la participante Martina Stewart Usher sobre la comunidad LGBTIQ+.

El conductor de La Peña de Morfi repudió con todo los dichos que Martina en su presentación previa a la entrada a la casa del programa: "Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia".

Asimismo, Jey agregó contundente: "Es decir odio y hace daño, lástima, lo digo con todo el amor del mundo. Por favor, tengámoslo en cuenta gracias por leerme".

Martina Stewart Usher de 25 años y es de Tigre. Es profesora de Educación Física, y trabaja en una escuela y dando clases personalizadas. También trabajó en periodismo deportivo en Racing y juega al fútbol. “Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien”.

Además, para hablar sobre su orientación sexual, Martina aseveró sin filtros: "A mí personalmente, me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito... Rari, para analizar".