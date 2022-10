Habló el fotógrafo agredido por la custodia de las estrellas de Hollywood

Las actrices de Hollywood Margot Robbie y Cara Delevigne fueron noticia en las últimas horas, luego que sus guardaespaldas golpearan brutalmente a un fotógrafo argentino en Buenos Aires, mientras cenaban en un restaurante el sábado. Se trata de Pedro Alberto Orqueda quien sufrió una fractura expuesta de codo derecho y debe ser operado.

"Fue terrible, me patotearon, me querían sacar la cámara y secuestrar las imágenes", relató Orqueda y agregó que “fue una sorpresa porque, hasta ese momento, nadie sabía que las actrices estaban en el país. Decidí fotografiarlas, sin imaginar que sus guardaespaldas me atacarían y provocarían una fractura expuesta”.

“Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo”, indicó el fotógrafo a Infobae desde el hospital Argerich, donde fue internado esta madrugada tras el feroz ataque. “Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda”, agregó.

Pedro Orqueda mientras era trasladado al Hospital Argerich

Con respecto a las fotos, Orqueda dijo cómo logró las mismas: “Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante”. “Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”.

Cuando notó que la violencia escalaba, comenzó a correr hacia un taxi que lo estaba esperando, mientras Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, los custodios lo perseguían e insultaban en inglés.

Pedro Orqueda a la espera de ser operado en el Argerich

"Me pegaron una patada y me hicieron volar todo, decí que no caí con la cabeza. Pude poner el brazo con el hombro, se me hizo pelota", describió con amargura Orquera y detalló: "Se me ve todo el hueso, perdí mucha sangre y me van a operar porque es gravísima la quebradura". Además, indicó que por el momento lo están tratando con calmantes, sueros y antibioticos.

Según el parte policial, en la denuncia consta que Orqueda fue atacado por Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, ambos de nacionalidad inglesa. Los hombres permanecen detenidos desde la madrugada, y fuentes cercanas indican que las estrellas tendrían vuelo con fecha de regreso para la tarde de este domingo, aunque deberán viajar sin custodia.