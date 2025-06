Claudio, argentino, 31 años: el hombre-niño que padeció lo mismo que Messi

Se llama Claudio Morales, aunque todos le dicen "pollo". Tiene 31 años, pero su apariencia es de 10. Un hombre en el cuerpo de un niño. Es argentino, trabaja haciendo y vendiendo milanesas con una vecina, y acaba de recibir donaciones por 23 millones de pesos después que se hiciera conocido a través de una nota que hizo el canal 13 de Buenos Aires.

"Pollo", hincha de River, padeció lo mismo que tuvo Lionel Messi, una deficiencia hormonal que afectó su normal crecimiento. A diferencia del astro del fútbol mundial, tuvo que interrumpir el tratamiento a los 8 años, porque su familia no lo pudo pagar. Creció en medio de un infierno, entre las burlas, el acoso, y la pobreza. A los 31 años, sin trabajo, se encontró de pronto con una tremenda repercusión mediática, cuando su historia se mostró en Telenoche, el noticiero de canal 13.

No solo recibió una gran cantidad de ofertas de trabajo, sino que su cuenta bancaria se engrosó notablemente, con el aporte de un total de 23 millones de pesos que hizo la gente conmovida con la historia.

“Yo no crezco como una persona normal. Ya quedé así. Tenía amigos en la primaria que eran casi de mi altura. Después me los crucé y ya habían crecido. Yo no”, dice, en una nota reproducida por el diario Clarín. Claudio Morales no puede tener hijos. Las consecuencias del problema hormonal han sido graves, y atravesó por situaciones de salud muy complicadas. Todo, agravado por la pobreza: vive en una casa que se inunda habitualmente, en Merlo, con su madre, Marta.

Ahora, con lo recibido en donaciones, estima que podrá reparar esa vivienda para estar un poco mejor. El repentino conocimiento masivo de la gente lo ha ayudado.