Santi Maratea reacciona ante las críticas por los 100 millones

El influencer Santi Maratea ha sabido capitalizar su popularidad de una manera verdaderamente influyente. Su aporte solidario a causas tanto sociales como de particulares, dejan un antecedente pocas veces visto.

En este caso, una nueva y más reciente colecta solidaria se produjo de manera espontánea. Tras recibir solicitudes de usuarios de Twitter para que ayude a la provincia, decidió comenzar una compaña con un curioso mensaje.

Mi plan era salir y ponerme en pedo pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua

La colecta había comenzado poco antes de la medianoche del sábado, preguntando en sus redes sociales acerca de los incendios que ya destruyeron casi 800 mil hectáreas en la provincia litoraleña:

“Es terrible lo que está pasando en Corrientes, hay que arrancar esto ya porque se está prendiendo fuego”, sugirió a sus seguidores.

Con más de dos millones de seguidores en Instagram y otros miles en Twitter, Maratea explicó en sus publicaciones que la recaudación era para comprar distintas insumos para combatir el fuego y asistir a los Bomberos. En el presupuesto figuran una bomba de agua, mochilas forestales, linternas, rastrillos, trajes para el fuego, bidones de agua, guantes, entre otras cosas.

En sus stories de Instagram, el influencer publicó los datos de la cuenta para recopilar el dinero y explicó con qué destacamentos de bomberos y ONGs había hablado para interiorizarse sobre la situación que vive la provincia. Y en esa vorágine de publicaciones, Maratea también mencionó que, al mismo tiempo que inició la colecta, el gobernador correntino Gustavo Valdés se encontraba participando en los desfiles de carnaval tradicionales en la provincia.

Esa noche Maratea publicó:

No me jode hacer el laburo del gobernador, me jode que esté de joda