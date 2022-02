Santi Maratea se metió en la pelea de Canosa y L-Gante

La polémica periodista y conductora Viviana Canosa, fue noticia y tendencia en las redes sociales, porque compartió la fotografía de un niño que había asistido al show que L-Gante hizo en Tecnópolis y que convocó, según estimaron sus organizadores, a unas 45.000 personas. En sus redes sociales, la periodista afirmó, “Sumiso, pasivo… pobre, bruto. Así te quieren”

L-Gante, al ver esta fuerte reacción, decidió defender al niño con un video: “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma... ¿Qué te la agarrás con un menor de edad? Malco ida”.

Ante estas tremendas declaraciones del cantante, la conductora no tardó en enterarse. Por supuesto,e se volvieron virales de una forma muy rápida. Canosa anunció, entonces, que va a tomar medidas legales y que va a denunciar a L-Gante. Entre otras cosas, trascendió que le reclamará 15 millones de pesos.

Se sumó Santiago Maratea, y opinó a través de Instagram: "¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo? ¿Qué les pasa? Dejen al pendejo tranquilo que la está rompiendo”.

No lo voy a etiquetar porque me da vergüenza. Pero ya se lo dije, ‘Amigo te banco en todas’. Porque de verdad lo banco en todas y cómo la tienen con el chabón. El vago hace su música, tiene muchísimo éxito, fin. No hay nada atrás, no hay armas en la casa