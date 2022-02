¿Qué pasa entre Viviana Canosa y Mariano Martínez?

La influencer Juariu es, actualmente, la encargada de deschabar varios de los secretos más ocultos de la farándula. Actualmente se destaca con su participación en MasterChef Celebrity y no deja de prestar atención a su actividad como "detective del espectáculo". Ahora hizo un peculiar descubrimiento que involucra a Viviana Canosa y Mariano Martínez.

La participante del reality de Telefe mostró a través de su cuenta de Instagram que el actor y la conductora de A24 vienen teniendo un intenso cruce en la red social que va de "likes" y comentarios con mucha complicidad.

“Tengo cosas. Esto que voy a mostrar es más un deseo que una realidad o quizás más una realidad que un deseo, no lo sé. Pero cuando ustedes lo vean, quizás quieran lo mismo que yo. Sería como la llama que prenda esta farándula tan aburrida”, comentó Juariu.

Luego, detalló: “Se empezaron a seguir mutuamente. Likes van y likes vienen. Fueguitos, corazón y él responde”, escribió compartiendo algunas capturas de este curioso ida y vuelta entre Mariano y Viviana.

A todo esto Viviana se mostró sorprendida y salió al cruce de los comentarios: "Qué gracioso. Parece que no estaría pasando nada en la Argentina", dijo, irónica.

Consultada por Clarín, contó: "Tengo re buena onda con Marian, no sé qué decir porque es un delirio, pero lo quiero mucho y me encanta que esté contento con su nueva vida. Todo bien, nada, Amigos de redes, pero no. Todo lo que quieran especular, no. Si estuviera con alguien sería muy discreta, no dejaría huellas".

Y finalizo: "Estoy tan bien como estoy, dedicándome full time a mi trabajo. Así que nada, es un amigo", reiteró.