Viviana Canosa destrozó a Marcelo Tinelli: “Es un…”

Vamos a comenzar aclarando que este enfrentamiento no es nuevo y que se reavivó después de que el conductor de La Academia, confirmara que termina su programa y que no sabe que hará de su futuro.

Es que en los "pasillos" de los medios más importantes, surgieron rumores de que Marcelo Tinelli se iría del país a vivir al exterior luego del pésimo año laboral que protagonizó.

"Otro que está a las puteadas es el goma de Marcelo Tinelli. Anunció que abandona el país de manera definitiva. Claro, cuando el barco se hunde las ratas se las toman y olvidate de 'lo que quiero a mi patria', es 'lo que quiero la pauta'”, dijo en su programa.

Así arrancó Canosa y fue solo el inicio de una catarata de declaraciones durísimas contra el conductor:

"El gran comedor de alfajores que integró la Mesa del Hambre y apoyó mucho al gobierno, aunque había dicho que Cristina tenía el boleto picado, ahora se raja", siguió .

"Claro, ¿qué va a hacer? La gente ya no lo quiere ver en la tele, la Mesa del Hambre fue una mentira, tiene menos rating que la señal de ajuste", analizó Canosa el bajo rating de Tinelli a lo largo de todo el 2021.

"Yo le quiero decir a Marcelo antes de irse. Che, Marcelo, antes de irte del país, todos los cheques sin fondo que diste a la gente de San Lorenzo garpalos, flaco. No se la pueden llevar ustedes siempre de arriba, paguen. Antes de irte que te esperen en Ezeiza y pagá lo que debés en San Lorenzo", explicó a modo de chimento.

En el último programa de La Academia, Tinelli se tomó un tiempo para explicar todo:

"Ha sido muy atípico este año, la pandemia nos dejó muchísimos obstáculos. Tuvimos que trabajar muchísimo para ajustarnos a todos los protocolos sanitarios. Llegamos a hacer 400 hisopados por día", dijo.

"Quiero felicitar a la producción, creo que tenemos a la mejor producción de la Argentina. No me gusta contestarle a nadie aunque me agredan de la manera que lo han hecho. Y si lo hice, les pido disculpas", explicó.

Esto fue lo que enojó a Viviana y reaccionó, como ya nos tiene acostumbrados, polémica y lapidaria.