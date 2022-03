Carmen Barbieri lloró arrepentida por sus comentarios transfóbicos

Parece impensado que a esta altura de la carrera de Carmen Barbieri y con el enorme manejo mediático que posee, haya tenido tan desafortunados comentarios en una entrevista con la diputada provincial Amalia Granata.

Sus dichos se sumaron a los de la mediática, ex vedette y ahora política, que permitieron registrar un elevado nivel de ignorancia y liviandad, refiriéndose a los derechos y demandas de la población transgénero de nuestro país. Esto le valió una lluvia de ataques y comentarios en redes sociales y de colegas también.

"Siento un gran dolor por haber cometido un error por falta de información", dijo en Instagram, antes de hacer un extenso descargo en su programa Mañanísima.

"Yo preguntaba porque dentro de mi ignorancia, por desinformación no sabia y quería preguntar sobre la ley de cupo trans y de los pasajes", comentó. Luego repasó su historia.

“Mis amigos, amigas trans, chicos, chicas, chiques, los que me conocen bien, saben que estoy cambiando mi humor y mi forma de ser y de tratar. Hace tiempo que soy amiga y pertenezco a la comunidad gay, aunque no sea gay, porque desde chica luché y ayudé a los logros que alcanzaron. A mis amigos los llevaban presos y se morían. Tengo 26 amigos que fallecieron de sida, algo que hoy afortunadamente no pasa”, agregó con lágrimas.

Luego siguió: “El otro día quise pedir disculpas por lo que dije, pero me dijeron que no era necesario hacerlo al aire. Hoy, hablando, decidí hacer algo y hablar del tema. Quiero que vengan acá, al programa, todas las chicas trans para que promocionen sus shows, sus actos… Me siento parte de la comunidad”.