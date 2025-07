Sabrina Rojas llevó adelante una importante fiesta para celebrar los 12 años de su hija Esperanza, y en medio del feliz momento, la modelo explotó contra su expareja y padre de la niña, Luciano Castro, por haber faltado al cumpleaños.

“Siempre y para siempre. Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, escribió la conductora de “Pasó en América” en sus redes sociales y luego agregó: “Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. ¡Las personas eligen, yo los elijo siempre!“.

Por último, se mostró contenta por la celebración: “¿Yo? ¡Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida! Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella".

Faltazo, enojo y posible cautelar: qué pasó entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

“Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz”, cerró la actriz y conductora.

Si bien en ningún momento apuntó directamente contra Castro, ya es de público conocimiento que actualmente atraviesan una tensa relación - a partir de los duros comentarios que Sabrina tuvo con Griselda Siciliani, la actual pareja del intérprete-, por lo que todos rápidamente mirando hacía él.

Faltazo, enojo y posible cautelar: qué pasó entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

Con este contexto, en LAM, Ángel De Brito indicó que Luciano Castro tomó nota de las publicaciones y que podría ir a la Justicia. “Cautelar para Sabrina Rojas para que no hable más de temas de familia que incluya a los mejores. Luciano va a la Justicia y le mete una cautelar".

Asimismo, la panelista Marcela Feudale contó que allegados al actor le comentaron que Castro habría pedido le pidió cambiar la fecha del cumpleaños de Esmeralda para poder asistir, pero Sabrina no quiso demorarlo, y de ahí el “faltazo” que generó toda esta situación.

¿Qué pasará en las próximas horas?