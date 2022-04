El ex CEO de Magenta Discos aseguró: "Rodrigo fue asesinado”

El ex CEO de Magenta Discos, Pablo Ceccarelli, publicó en sus redes sociales una serie de videos en donde cuenta detalles sobre la muerte de Rodrigo Bueno. Los conflictos con la discográfica, porcentaje de ganancias, el porqué de su afirmación sobre el asesinato, entre otras cosas.

En una serie de videos en TikTok, Ceccarelli expresó:

Rodrigo ganaba el 1% del 80% de los discos vendidos. Ese contrato fue firmado con Magenta Discos y lo obligaba a ceder su propiedad intelectual, los derechos marcarios, imagen y hasta el merchandising de los shows

En junio se cumplen 22 años del fallecimiento de El Potro y al día de la fecha continúan las versiones del asesinato. Después de más de dos décadas que guardó la información, el periodista salió a dar detalles sobre los hechos ocurridos. La principal disputa se encontraba entre los hermanos Kirovsky, dueños de Magenta Discos, y el representante de Rodrigo, que en su momento era José Luis "Pepe" Gozalo.

El productor musical manifestó sobre una situación donde se encontraba junto a Rodrigo y Diego Maradona en un boliche de Cuba:

Era tal la paranoia de Rodrigo que empieza a llorar diciendo que lo querían asesinar

Alejandra Romero, novia del cantante, años atrás, en el programa Intrusos, también se encontraba en el lugar, confirmó lo mencionado: "Rodrigo lloraba mucho y estaba muy asustado, me decía 'nos van a matar'".

Rodrigo era artista de Magenta Discos pero su continuidad en la productora era muy complicada ya que no quería grabar un nuevo material. Lo normal en el mundo musical, declara Ceccarelli, es que el artista debe grabar uno o dos álbumes por año. "En el 2000 se llegaron a vender 250 mil copias en pocos días", agregó.

Ceccarelli renunció a su puesto de CEO en Magenta Discos. "Me fui teniendo el 50% de Tropicalísima Sociedad Anónima, el otro 50 lo tenía Jorque Kirovsky, no me llevé un peso y aguanté 22 años para hablar", manifestó.