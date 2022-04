Más datos sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vienen sumando cataratas de rumores sobre su posible romance. Es que son cada vez más fuertes los detalles y las pistas que van surgiendo. En Socios del Espectáculo hace semanas lanzaron una bomba sobre los encuentros secretos entre los tórtolos quienes hasta el momento no negaron ni confirmaron nada.

"La Finca es el country donde se daban los encuentros entre Tini y De Paul. Ella iba en bicicleta hasta el lote de él. La madre de Tini, en una comida muy íntima con amigas, habría confesado que Tini Stoessel estaba con Rodrigo de Paul", revelaron en el ciclo.

Un escándalo se desató en medio de los rumores ya que el martes Ángel de Brito reveló que Rodrigo de Paul lo mandó a callar con Marcelo Tinelli cuando lo involucró en el Wanda Gate. El conductor de LAM rompió el silencio y confesó súper sincero.

"Es muy de llamar Rodrigo de Paul. A mi también me lo hizo. A mí no me llamó por Tini, a vos Estefi si. A mí fue cuando lo mencione en los chats de la China Suárez. Me mandó a decir por medio de otra persona, Tinelli, que él no tenía nada que ver con la China", reveló. Fue entonces que Berardi también contó que le pasó lo mismo, pero fue por hablar de su romance con Stoessel.