El desgarrador pedido de justicia de Ulises Jaitt por Natacha

Ulises Jaitt volvió a pedir justicia por Natacha Jaitt a más de tres años de su muerte. Al día de hoy, el periodista y su familia no saben la verdad sobre lo ocurrido en la noche del 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, en La Ñata.

En una entrevista para Telefe Noticias, el conductor contó cómo fueron los hechos dentro del establecimiento y recordó junto a quiénes estaba Natacha ese día.

"Señor Juez, le pido por favor que me escuche, el 23 de febrero de 2019, mi hermana Natacha concurrió a una reunión en un salón de fiestas y horas más tarde apareció muerta en una habitación del lugar", narró. "Pasaron más de tres años y en la causa no hay ningún imputado. La Justicia todavía no esclareció las circunstancias que condujeron a la muerte de mi hermana", agregó.

Luego, en diálogo con la periodista Gisela Busaniche recordó qué hacía Natacha esa noche en el salón de fiestas y por quiénes estaba acompañada. "Llegó porque la llevó un conocido de ella, Raúl Velaztiqui Duarte, de nacionalidad paraguaya y termina yendo a Xanadú supuestamente a hablar de un negocio, ellos querían hacer eventos. Mi hermana estaba buscando opciones laborales, estaba en una situación crítica".

"Es un salón de fiestas mentiroso porque en los dos últimos años previos a su muerte estaba anotado que solo hicieron cuatro fiestas. Esa noche estaban Gonzalo Rigoni, el dueño del lugar, Raúl Velaztiqui Duarte, amigo de Natacha, Gaspar Fonolla y Gustavo Bartolín, amigos del dueño y Luana, una prostituta amiga de Bartolín", detalló.

"La droga la lleva Voltio (Gustavo Bartolín), quien comete el delito de suministro de drogas. Las cámaras en la cocina no estaban activadas, ahí supuestamente empiezan a consumir. Si se puede ver que en la planta alta, en la habitación, por el reflejo de la puerta, Natacha consume dos veces. Ella llega en perfectas condiciones, lo testificó Velaztiqui Duarte. No puede haber una sobredosis en dos oras. No hubo signos de abuso", continuó.

"Cuando Natacha muere, el que sube para intentar reanimarla es Voltio, ve que no puede y va a avisarle a Luana, que estaba teniendo relaciones sexuales con Gaspar en otra habitación. Se rajaron todos. Solo quedan Velaztiqiui Duarte y el dueño de Xanadú", recordó. "El dueño está vivito y coleando y nunca fue llamado a indagatoria; dio la declaración testimonial y quedó ahí. La Justicia nunca hizo careos de las denuncias cruzadas, no existió. Según declara Velaztiqui, no vio a nadie drogarse y los demás hablaron de que se drogaron todos, ahí ya tenés una contradicción terrible", relató.

"La última novedad es el accionar de un oficial, que no tenía por qué estar esa noche ahí, porque no pertenecía ni a la sub comisaría de Villa La Ñata, que es a donde llamaron, tampoco pertenecía a la policía científica. Es el que le saca la foto a Natacha muerta y lleva la mochila de la planta baja a la planta alta y la deja al lado de la habitación donde ella termina muerta", contó. "Fue citado a declarar el 7 de marzo y no lo pueden notificar", se quejó.

Sobre el final de la entrevista, Ulises Jaitt cerró la carta hacia el Juez pidiendo por favor justicia: "Señor Juez, aquella noche, la justicia secuestró la tablet de mi hermana pero increíblemente aún no pudieron desbloquearla para investigar su contenido. Señor Juez, le pido por favor que me escuche, necesito saber toda la verdad. No voy a permitir que la verdad quede sepultada por el misterio".